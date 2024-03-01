ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, Meksika sınırını ziyaret etti

Politika

ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ın farklı bölgelerinde Meksika sınırını ziyaret etti. Biden yeni sınır güvenliği yasa tasarısını Senato'dan geçirmek için Cumhuriyetçilerden destek isterken, Trump ise yaşanan kaçak göçmen krizini "Joe Biden istilası" olarak niteledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, ABD Başkanı Joe Biden ve en güçlü rakibi olarak gözüken eski ABD Başkanı Donald Trump kaçak göçmen krizi ile gündeme gelen Teksas'ın farklı bölgelerinde ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Brownsville şehri yakınlarında sınır hattına giden Biden, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilere Senato'da bazı Trump destekçileri tarafından engellenen ve başkana acil durumlarda sınırları kapatma yetkisi veren yasa tasarısını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu. "ABD Senatosu'nun bu tasarıyı yeniden değerlendirmesi ve buna karşı çıkan senatörlerin siyaseti bir kenara bırakarak tasarıyı onaylaması gerekiyor" diyen Biden, bu konudaki uzlaşmanın kaçak göçmenlikle mücadelede çok olumlu bir adım olacağını söyledi. Bazı muhafazakar isimlerin de tasarıyı desteklediğini hatırlatan Biden, "Harekete geçmeliyiz. Bu tasarıyı engelleyen bazı Cumhuriyetçi arkadaşlarımın da sorumluluk alma zamanı geldi" dedi. Cumhuriyetçi Senato üyelerine seslenen Biden, "Bunun ülkenin gördüğü en sert ve en etkili sınır güvenliği tasarısı olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu yüzden konuyla ilgili siyaset yapmak yerine, neden bir araya gelip bu işi halletmiyoruz?" diye sordu.

Trump kaçak göçmenler üzerinden Biden'a yüklendi

Eagle Pass şehri yakınlarında sınır hattına giden Trump ise, Biden'ın kendisi ile aynı gün bölgeye gerçekleştirdiği ziyareti "son dakika, samimiyetsiz bir taklit girişimi" olarak niteledi. ABD'nin Biden'ın izin verdiği kaçak göçmenlerin işlediği suçlarla istila edildiğini savunan Trump, kaçak göçmenlere atıfla, "Ülkemize girmelerine izin veriliyor ve bu korkunç bir şey" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde öldürülen Georgia Üniversitesi öğrencisi Laken Riley'i hatırlatan Trump, katil zanlısı 26 yaşındaki Jose Antonio Ibarra'nın Venezuela'dan ABD'ye kaçak yollarla geldiğini vurguladı. Katil Ibarra'yı "ülkeye salınan canavar kaçak göçmen" olarak tanımlayan Trump, ülkenin karşı karşıya olduğu kaçak göçmen krizinin "Joe Biden istilası" ve "ABD'ye yönelik acımasız bir ihlal" olduğunu söyledi. - TEXAS