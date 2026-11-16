ABD Başkanı Trump, Asya turunda Kim Jong-un ile görüşme ihtimalini dile getirdi

ABD Başkanı Trump, Asya turunda Kim Jong-un ile görüşme ihtimalini dile getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini dile getirdi. Trump'ın açıklaması, ziyaret kapsamında Kim Jong-un ile olası bir görüşme ihtimalini gündeme getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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