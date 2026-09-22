ABD Başkanı Trump, İran görüşmesinin çok iyi geçtiğini söyledi, yok oluştan söz etti

ABD Başkanı Trump, İran görüşmesinin çok iyi geçtiğini söyledi, yok oluştan söz ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmenin yaklaşık bir saat önce sona erdiğini ve üç saat sürdüğünü belirtti. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyleyerek İran'ın önünde büyük bir ülke olma potansiyeli ile yok oluş seçeneği bulunduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.
Kaynak: İHA
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