ABD Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanma Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanma Devam Ediyor

ABD Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanma Devam Ediyor

75 milyon seçmen, Trump ve Harris arasında süren başkanlık seçimi için oy kullandı.

03.11.2024 12:25
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ABD'de Salı günü yapılacak Başkanlık seçimi için erken oy kullanma süreci devam ederken, şuana kadar toplam 75 milyon 93 bin 872 seçmen tercihini yaptı.

ABD'de Salı günü yapılacak Başkanlık seçimi dünyanın dört bir yanında merakla takip ediliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise Demokratların adayı olarak yarıştığı seçimler öncesinde erken oy kullanma süreci de deva ediyor. Anketlerin 2 adayı da başa baş göstermesi, "oy kullanın" çağrılarını artırırken, şuana kadar oyunu kullanan seçmen sayısı 75 milyon 93 bin 872 olarak açıklandı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'na göre seçmenlerin 40 milyon 719 bin 518'i sandık başında oy kullanırken, 34 milyon 374 bin 356 seçmen mail yoluyla seçimini yaptı.

Cumhuriyetçilerin "kesin zafer" gözüyle baktığı Iowa'da Harris önde

Des Moines Register gazetesinin anketine göre, Cumhuriyetçilerin "kesin zafer" gözüyle baktığı, Demokratların ise gözden çıkardığı Iowa eyaletinde Harris, Trump'a karşı yüzde 47'ye yüzde 44 önde görünüyor. Cumhuriyetçi olarak kabul edilen eyalette Harris'in öne geçmesi yarışın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

ABC News'e göre ise, ulusal çapta Kamala Harris, Donald Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile önde, ancak salıncak eyaletler Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'da alınacak sonuç seçimi etkileyecek. Şu anda Trump Pensilvanya, Nevada, Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona'da az farkla öndeyken, Harris Wisconsin ve Michigan'da lider durumda. Bu eyaletlerdeki sıkı rekabet nihayetinde bir sonraki ABD başkanını belirleyecek.

Eyaletlere göre farklı oy kullanma saatleri

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanma işlemlerinin başlayacağı saat eyalete göre farklılıklar gösterecek. Alaska eyaletinde, yerel saatle 07.00'de başlayacak seçimler,20.00'de sona ererken, Alabama 07.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek. Arkansas'ta 07.30 ile 19.30 arasında yapılacak seçimler, Arizona'da 06.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek. California eyaletinde 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemleri 20.00'de sona ererken, Colorado'da sandıklar 07.00 ile 19.00 arasında açık kalacak. Connecticut eyaletinde seçmenler 06.00 ile 20.00 saatleri arasında oy kullanabilecekken, Columbia Bölgesi'ndeki oy kullanma işlemleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Delaware eyaletinde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak sandıklar, Florida, Georgia ve Hawaii'de 07.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacak. Iowa'da 07.00 başlayacak seçimler 20.00'de sona ererken, Idaho'da 08.00 ile 20.00 arasında, Illinois'de ise 06.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanma Devam Ediyor - Son Dakika

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