ABD, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere ve yasadışı karakollara yaptırım uyguladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere ve yasadışı karakollara yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırım uygulanan karakollar Tirza Vadisi karakolu (Moshe'nin Çiftliği) ve Halamish yerleşiminin yakınındaki Zvi'nin Çiftliği olarak belirtildi. Yerleşimciler ise Moshe Sharvit, Zvi Bar Yosef ve Neriya Ben Pazi olarak ifade edildi. Geçtiğimiz ay da ABD, 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine almıştı.

14.03.2024 19:04  Güncelleme: 19:05
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ABD Hazine Bakanlığı, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan 2 yasadışı karakolun Ocak 2021'de kurulan Tirza Vadisi karakolu olarak da bilinen Moshe'nin Çiftliği ve Halamish yerleşiminin yakınındaki Zvi'nin Çiftliği olduğu belirtildi. Yaptırım uygulanan 3 Yahudi yerleşimcinin ise söz konusu karakolları işleten Moshe Sharvit ve Zvi Bar Yosef ile Neriya Ben Pazi olduğu ifade edildi.

ABD, geçtiğimiz ay 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere ve yasadışı karakollara yaptırım uyguladı - Son Dakika

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