ABD Hazine Bakanlığı, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uygulandığı belirtildi.
Yaptırım uygulanan 2 yasadışı karakolun Ocak 2021'de kurulan Tirza Vadisi karakolu olarak da bilinen Moshe'nin Çiftliği ve Halamish yerleşiminin yakınındaki Zvi'nin Çiftliği olduğu belirtildi. Yaptırım uygulanan 3 Yahudi yerleşimcinin ise söz konusu karakolları işleten Moshe Sharvit ve Zvi Bar Yosef ile Neriya Ben Pazi olduğu ifade edildi.
ABD, geçtiğimiz ay 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine almıştı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere ve yasadışı karakollara yaptırım uyguladı - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşfini yaptıklarını ve kendi petrolünü ürettiklerini belirtti. Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için çalıştıklarını ve doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılacağını söyledi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin vatandaşlara, 'Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz.' dedi. Özhaseki, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yapımı süren kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek, 464 konut, 7 iş yeri ve bir caminin yer aldığı projeye ilişkin bilgi aldı.
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 25 yıllık görev süresinin son toplantısında meclise veda etti. Büyükerşen, belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projelerle hatırlanmak istediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, cumhuriyetin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.
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