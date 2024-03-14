ABD, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere ve yasadışı karakollara yaptırım uyguladı

Özhaseki: 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin vatandaşlara, 'Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz.' dedi. Özhaseki, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yapımı süren kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek, 464 konut, 7 iş yeri ve bir caminin yer aldığı projeye ilişkin bilgi aldı.