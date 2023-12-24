ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede Türkiye\'nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.