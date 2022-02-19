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ABD Büyükelçisi Flake: "Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli noktaya geldi" - Son Dakika

ABD Büyükelçisi Flake: "Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli noktaya geldi"

19.02.2022 00:58
ABD Büyükelçisi Flake: "Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli noktaya geldi"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin kritik öneme sahip bir müttefik olduğunu ve NATO'ya yaptığı katkıların her zamankinden daha önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin kritik öneme sahip bir müttefik olduğunu ve NATO'ya yaptığı katkıların her zamankinden daha önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Büyükelçi Flake, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Türkiye'nin NATO ortağı ve müttefiki olduğu 70 yıl boyunca NATO'nun güvenliğine yaptığı katkıların ikili ilişkilerde kilit önem taşıyan unsur olduğuna dikkati çeken Flake, "Günümüzün birçok zorlu sorununa birlikte karşı koyduğumuz bir dönemde Türkiye, kritik öneme sahip bir müttefiktir. Geride kalan birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli bir noktaya gelmiştir ve Türkiye'nin gösterdiği liderlik NATO'nun temel ilkelerini şekillendirmeye devam etmektedir" dedi.

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve dünya genelindeki kilit operasyonlarla en fazla katkı sunan üçüncü NATO üyesi olduğunu hatırlatan Flake, "Türkiye ayrıca NATO'daki en büyük ikinci F-16 savaş uçağı filosuna sahiptir. NATO ve NATO ortağı kara kuvvetlerinin koordinasyonundan ve senkronizasyonundan sorumlu olan Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı'na da 2012'den bu yana ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye, NATO'nun güney kanadını da korumakta ve İncirlik Hava Üssü'nde NATO kuvvetlerine ev sahipliği yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Flake, Türkiye'nin daha önce görülmemiş nitelikteki güvenlik sorunlarının yaşandığı bir dönemde NATO kuvvetlerinin hazırlıklı olmasına öncelik verme, ittifakın caydırıcılık ve savunmaya ilişkin temel ayaklarını destekleme misyonunu ciddiyetle yürüttüğünü söyledi. İttifak üzerinden Türkiye ile olan ortaklığı muhafaza etmeyi ve güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyleyen Flake, "Türkiye'nin NATO'ya sağlamaya devam ettiği katkılar, birlikte daha güçlü olduğumuzun açık bir teminatıdır" dedi. - ANKARA

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Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Büyükelçisi Flake: 'Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli noktaya geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Flake: "Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli noktaya geldi" - Son Dakika
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