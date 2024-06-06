ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 Blok 70 alımı önemli bir adım

Politika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, " Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği, X hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin, Türkiye'nin yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı alımında 'önemli bir adım' atmasına ilişkin ifadelerini paylaştı. Büyükelçi Flake, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" ifadelerini kullandı. - ANKARA