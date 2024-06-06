ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 Blok 70 alımı önemli bir adım - Son Dakika
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Politika

ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 Blok 70 alımı önemli bir adım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı alımında önemli bir adım atıldığını belirtti. Flake, Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesinin ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım olduğunu ifade etti.

06.06.2024 13:01
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, " Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği, X hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin, Türkiye'nin yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı alımında 'önemli bir adım' atmasına ilişkin ifadelerini paylaştı. Büyükelçi Flake, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Nato, Savunma, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 Blok 70 alımı önemli bir adım - Son Dakika

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