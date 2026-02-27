ABD Büyükelçisinden İsrail Uyarısı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, "İsrail'den ayrılmak istiyorsanız bunu bugün yapın" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik riskleri" gerekçesiyle İsrail Büyükelçiliğindeki kritik görevler dışındaki personelinin ülkeyi terk etmesine izin verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee büyükelçilik personeline gönderdiği e postada, "İsrail'den ayrılmak istiyorsanız bunu bugün yapın" ifadelerini kullandı. Huckabee, "Washington DC'ye devam edebileceğiniz herhangi bir yere bilet bulmaya odaklanın, ancak ilk öncelik ülkeden hızla ayrılmanız. Panik yapmaya gerek yok, ancak ayrılmak isteyenler için ayrılma planlarını mümkün olan en kısa sürede yapmak önemlidir" dedi.

Büyükelçiliğin uyarısı, ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek arttığı dönemde geldi. ABD ordusu bölgede varlığını arttırmaya devam ederken, ABD savaş uçakları bir İsrail hava üssüne konuşlandırıldı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da bugün İsrail'in kuzey kıyılarındaki Hayfa liman kentine varması bekleniyor. Eş zamanlı olarak muhtemel bir çatışmayı önlemek için diplomatik çabalar da sürüyor. ABD ve İran, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi'nin arabuluculuğunda dün İsviçre'de İran'ın nükleer programı konusunda üçüncü tur görüşme gerçekleştirmişti. Al-Busaidi, görüşmeler konusunda iyimser bir tablo çizerken, savaşı önlemek amacıyla bugün Washington'da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor. - TEL AVİV