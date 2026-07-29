ABD, Çinli Robot İthalatını Yasakladı - Son Dakika
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ABD, Çinli Robot İthalatını Yasakladı

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ABD, ulusal güvenlik tehditleri gerekçesiyle Çin yapımı insansı ve dört ayaklı robotların ithalatını yasakladı.

ABD yönetimi, yapay zeka altyapısını ulusal güvenlik tehditlerinden koruma amacıyla Çin yapımı yeni insansı robot ve dört ayaklı robotlar ile güç invertörlerinin ithalatını yasakladı.

ABD, Çin ile birçok alanda süren stratejik rekabet kapsamında yeni bir adım attı. ABD yönetimi, yapay zeka altyapısını ulusal güvenlik tehditlerinden koruma amacıyla Çin yapımı yeni insansı robot ve dört ayaklı robotlar ile yenilenebilir enerji kaynakları ile bataryaların elektrik şebekelerine ve veri merkezi ekipmanlarına bağlanmasını sağlayan bağlantılı invertörlerin ithalatını yasakladı.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yapılan açıklamada, "Bu cihazlar, ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini sekteye uğratabilecek tedarik zinciri zafiyetleri oluşturabilir ve ABD kritik altyapısını tehdit eden siber güvenlik riskleri oluşturabilir" denildi.

FCC Başkanı Brendan Carr ise basın açıklamasında, "FCC, ABD'nin kritik tedarik zincirlerini güvence altına almak için üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scoyy Bessent, Çinli yapay zeka şirketlerinin ABD'ye ait fikri mülkiyet haklarını çalmaları nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Çin'den karara tepki

Karara ilişkin Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri'ni her iki ülkedeki iş dünyasının nesnel ve rasyonel seslerine kulak vermeye ve Çinli şirketleri karalamayı ve onları yaptırımlarla tehdit etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik ayrıca Çin hükümetinin çıkarlarına somut zarar veren herhangi bir adıma karşı gerekli tüm tedbirleri alacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Çinli Robot İthalatını Yasakladı - Son Dakika

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