ABD'de 15 Temmuz anma programı: "Böyle bir millete mensup olmak herkese nasip olmaz"

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, ABD'nin New York kentindeki Türk Evi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında, "Biz, ecdadımıza borçluyuz. Onların bize bıraktığı memleketi, inancımızı, kültürümüzü, dilimizi, dinimizi ve toprağımızı korumak zorundayız. Gelecek nesillere, bizden önceki kuşaklardan devraldığımızdan daha iyi bir ülke bırakmalıyız. Böyle bir millete mensup olmak herkese nasip olmaz" dedi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Türk Evi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen anma programı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda hain darbe girişimini anlatan özel temalı bir video da gösterildi.

"Dünyanın birçok yerinde 15 Temmuz gibi saldırılar yaşanıyor"

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, yaptığı konuşmada, "Burada bulunan kimseye uzun uzun ayrıntıları anlatmaya gerek yok. Ancak insan yine de duygularını paylaşmak istiyor. Belki herkes 15 Temmuz'u farklı yerlerde yaşadı ancak bu olay hepimizin hayatında kalıcı bir iz bıraktı. Milletlerin tarihinde, böyle önemli hadiseler, geleceğini kaybedecekken kurtardığı günler vardır. Biz, öyle bir milletiz ki, tarihimiz boyunca böyle anları çok yaşadık. Allah'a şükür, hepsinden de yüzümüzün akıyla, hem ecdadımıza layık hem de gelecekteki kuşaklara layık olacak şekilde çıkmışız. 15 Temmuz da böyle bir gündü" dedi.

"Böyle bir millete mensup olmak herkese nasip olmaz"

Darbe girişiminin gerçekleştirdiği 15 Temmuz gününde tam olarak neler yaşandığını tüm detaylarıyla anlayamayacaklarını aktaran Başkonsolos Yazal, "Ancak bu hainler başarılı olsaydı, neler yaşanabileceğini bugün dünyanın dört bir yanında görüyoruz. İçinden, çevresinden ya da doğrudan saldırıya uğrayan; sarsılmaz sanılan düzenleri bozulan ülkeler var. Biz, ecdadımıza borçluyuz. Onların bize bıraktığı memleketi, inancımızı, kültürümüzü, dilimizi, dinimizi ve toprağımızı korumak zorundayız. Bu emanetleri taşımak hepimizin görevidir. Gelecek nesillere, bizden önceki kuşaklardan devraldığımızdan daha iyi bir ülke bırakmalıyız. Böyle bir millete mensup olmak herkese nasip olmaz. Ancak böyle bir milletin ferdi olmak da kolay değildir. Ben hep şunu söylerim: Türkiye'de 15 Temmuz'u yaşadık, zorluklar çektik" diye konuştu.

"Burada baskı yok ama hasret ve yalnızlık var"

Dünyada Türk olmanın en kolay olduğu yerin Türkiye olduğunu vurgulayan Muhittin Ahmet Yazal, "Burada baskı yok ama hasret ve yalnızlık var. Ancak bu gibi özel günlerde toplumun diğer üyeleriyle bir araya gelebiliyorsunuz. Çocuklarınızın, gelecekte memleketlerinden kopmamaları konusunda endişeler taşıyorsunuz. Aynı zamanda sizler de sevdiklerinizden ve memleketinizden uzak kalmanın hüznünü yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında Türk olmanın zor olduğuna değinen New York başkonsolosu, "Bugün burada aramızda bulunan kurum temsilcilerimizin desteği ve birlikteliği bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu durum, hem devletimizin tüm kurumlarının resmi ya da özel buradaki vatandaşlarımızla bağlarını hem de ABD ile olan ilişkilerimizi güçlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, başkonsolosluk olarak toplumumuzu bir araya getirme çabamızın önemini de ortaya koyuyor. Son olarak hepinizden bir ricam var: Şehitlerimizi yalnızca hatırlamakla kalmayalım, onların hatıralarına gerçekten layık olalım" şeklinde konuştu.

"O kaosun içine indik ama askerimiz güvenliği sağlamıştı"

Birleşmiş Milletler programı çerçevesinde New York'ta bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise programdaki konuşmasında, "Sayın Başkonsolosumuz her şeyi çok güzel ifade etti. Ben sadece iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, herkesin 15 Temmuz gecesinde başka bir yerde olmasıdır. Ben de o gece Amsterdam'daydım. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.00'de Türkiye'ye doğru yola çıktık. Sabah 05.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na, o kaotik ortamın içine indik. Elhamdülillah, o saatlerde askerimiz emniyeti sağlamıştı" dedi.

"İçeriden bakıldığında, duyulan memleket özlemi çok derindir"

ABD'de yaşayan Türklerin durumuna ilişkin de konuşan Başkan Altay, "Dışarıdan bakıldığında burada yaşamak güzel ve keyifli gibi görünebilir. Ancak içeriden bakıldığında, duyulan memleket özlemi çok derindir. Biz biliyoruz ki, başta dışişleri mensuplarımız olmak üzere, ülkemizi temsilen yurt dışında görev yapan herkes çok yoğun bir emek ve çaba gösteriyor. Hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar hem de bayrağımızın ve şehitlerimizin değerine sahip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

Etkinlik "Zaferin Adı Türkiye" sergisiyle sona erdi

Programın sonunda, "Zaferin Adı Türkiye" adlı fotoğraf sergisi gezildi. Katılımcılar, sergide yer alan görseller aracılığıyla 15 Temmuz gecesinin izlerini görme imkanı buldu. - NEW YORK