ABD'den Geçici Rus Petrol Lisansı

18.05.2026 21:30
ABD, 'denizde mahsur kalan' Rus petrolüne erişim için 30 günlük geçici lisans uygulamasını başlattı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, enerji alanında hassas konumda bulunan ülkelerin "denizde mahsur kalan" Rus petrolüne erişiminin kolaylaştırılması için 30 günlük geçici bir lisans uygulaması başlatıldığını açıkladı. Bessent, "Bu adım ayrıca Çin'in indirimli petrol stoklama kapasitesini azaltarak, mevcut arzın en fazla ihtiyaç duyan ülkelere yönlendirilmesine yardımcı olacak" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme yönünde yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin "denizde mahsur kalan Rus petrolüne" erişim sağlanabilmesi amacıyla enerji alanında hassas konumda bulunan ülkelere yönelik geçici bir lisans uygulaması başlattığını açıkladı. Bessent, ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilen 30 günlük genel lisans kapsamında bu ülkelerin Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesine imkan tanınacağını belirtti. Bessent, söz konusu durumun esneklik sağlayacağını ve ihtiyaç duyulması halinde belirli ülkelere özel lisanslar verilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

"Çin'in indirimli Rus petrolünü stoklama kapasitesi sınırlandırılacak"

Bessent, söz konusu lisansla fiziksel ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına katkı sağlamasının ve petrolün enerji arzı açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasının güvence altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti. ABD'li bakan ayrıca, uygulamanın Çin'in petrol stoklama kabiliyetini azaltacağını savunarak, "Bu adım ayrıca Çin'in indirimli petrol stoklama kapasitesini azaltarak, mevcut arzın en fazla ihtiyaç duyan ülkelere yönlendirilmesine yardımcı olacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

