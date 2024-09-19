ABD'den Hizbullah-İsrail Gerilimine Açıklama - Son Dakika
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Politika

ABD'den Hizbullah-İsrail Gerilimine Açıklama

ABD, Hizbullah'ın saldırılarına karşı İsrail'in savunma hakkını vurguladı ve ateşkes çağrısında bulundu.

19.09.2024 23:05
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Hizbullah ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizbullah sınır ötesinde saldırılar düzenlediği sürece, elbette İsrail de her ülkenin yapacağı gibi kendini savunmak için askeri harekat başlatacaktır" dedi.

ABD'den İsrail ile Hizbullah arasından tırmanan gerilime ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurması halinde ABD'nin İsrail'i Hizbullah'a yönelik saldırıları durdurmaya teşvik edeceğini söyledi. Miller, "Nasrallah İsrail'deki terör saldırılarını durdurabilir. Sizi temin ederim ki bunu yapsaydı, İsrail'e kendi taraflarında sükuneti korumaları gerektiğini söylerdik" dedi.

Hizbullah'ın tüm uyarılara rağmen saldırılarını durdurmadığını belirten Miller, "Hizbullah sınır ötesinde saldırılar düzenlediği sürece, elbette İsrail de her ülkenin yapacağı gibi kendini savunmak için askeri harekat başlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara baskı yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Miller, "Tüm taraflara baskı yapmaya devam ettiğimiz şey, çatışmayı tırmandırmamak, kontrolden çıkarak her iki tarafın da çıkarlarına hizmet etmediğini düşündüğümüz bir savaşa dönüşmesine izin vermemek ve nihayetinde Gazze'de Mavi Hat'ta sükunetin sağlanmasına yardımcı olacak bir ateşkes sağlamaya çalışmaktır" şeklinde konuştu.

"Biz hiçbir zaman daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemedik"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh ise düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak herhangi bir saldırının yararlı olmayacağını belirterek, "Bakan Llyod Austin, hemen hemen her görüşmesinde bölgesel gerginliklerin azalmasını istediğimizi yineliyor. Biz hiçbir zaman daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemedik" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den Hizbullah-İsrail Gerilimine Açıklama - Son Dakika

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