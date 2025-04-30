ABD'den Husilere Hava Saldırısı: 1000'den Fazla Hedef Vuruldu - Son Dakika
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Politika

ABD'den Husilere Hava Saldırısı: 1000'den Fazla Hedef Vuruldu

Pentagon, 15 Mart'tan bu yana Yemen'de Husilere yönelik 1000'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

30.04.2025 11:55
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Husiler'e yönelik hava saldırılarının başladığı 15 Mart'tan bu yana Yemen'de binden fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi. Sözcü Parnell, "CENTCOM 15 Mart'tan bu yana binden fazla hedefi vurdu, Husi savaşçılarını ve liderlerini öldürdü, yeteneklerini azalttı" ifadelerini kullandı.

Trump orduya saldırı emri vermişti

ABD Bakanı Donald Trump, 15 Mart'ta orduya İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husilere yönelik askeri operasyon emri vermişti. Husiler saldırılara son vermediği sürece saldırıların durdurmayacağını ifade eden Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" açıklamasını yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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