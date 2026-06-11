ABD'den İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Sert Uyarı

11.06.2026 01:54
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Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın kritik tesislerine saldırılar yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, " İran, kritik tesislere ABD tarafından bırakılan bombalarla karşı karşıya kalacak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Florida'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının başında ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece İran'ın sert bir şekilde vurulacağını açıkladığını hatırlatan Hegseth, "Ve biz de İran'ı vuracağız. Çünkü İran'ın harika bir anlaşma yapma fırsatı ve yapmaya hazır olduğunu söylediği şeyi resmiyete dökme fırsatı olmasına rağmen bunu yapmaya yanaşmadı. Başkan Trump'ın dediği gibi sürekli oyalıyorlar. İran, kritik tesislere ABD tarafından bırakılan bombalarla karşı karşıya kalacak" dedi.

"Korumamız altında 100 milyon varilden fazla petrol geçti"

Hegseth, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak ve kendileri de bunu istemediklerini söylüyorlar. Bu yüzden müzakere edilmiş bir anlaşma bu kadar yakınken, eğer durum gerçekten buysa, bir adım atıp anlaşmayı yapmaları gerekir. Başkanın bugün açıkladığı ve basının bilmediği başka bir şey daha var. Tabii, bu bina, yani CENTCOM biliyordu. "Özgürlük Projesi", yani Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçirme fikri hiçbir zaman durmadı. Halkın bildiği şeyler var, bilmediği şeyler var. Ancak sonuç olarak Başkanın açıkladığı gibi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiciliği koruyorduk. Korumamız altında yüz milyon varilden fazla petrol geçti. Gece boyunca daha fazlası da geçti. ABD tarafından korundu ve İran bunu durduramadı. Ne görebiliyorlar ne de durdurabiliyorlar" dedi.

"Hürmüz Boğazı'nı ABD kontrol ediyor"

ABD'nin İran limanlarına girip çıkmaya çalışan 140 gemiyi durdurduğunu ve dün limandan ayrılmaya çalışan bir tankeri etkisiz hale getirdiğini söyleyen Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nı ABD kontrol ediyor. Ortaklarımızla birlikte petrolü ve diğer malları içeri ve dışarı taşıyabiliyoruz. Bunu haftalardır yapıyoruz. İran bunu kabul etmek istemiyor. Sahadaki güçlü gerçeklik bu" ifadelerini kullandı.

"Süreç boyunca İran'ın anlaşma fırsatı var"

ABD'nin anlaşma yapmaya hazır olduğunu ve İran'ın bunu kabul etmesinin akıllıca olacağını söyleyen Savunma Bakanı Hegseth, "Bu gece gerçekleşecek saldırılar güçlü ve net olacak. Eğer yarın gece gerçekleşirse yine güçlü ve net olacak. Bütün süreç boyunca İran'ın anlaşma fırsatı var" dedi. ABD'nin İran'da köprüleri veya elektrik altyapısını vurmasının bir savaş suçu sayılacağı yönündeki bir soruya Hegseth, "Bu tam da medyadan duymaya alışık olduğum türden samimiyetsiz bir soru" cevabını verdi.

Hegseth, "İran'ı sahip olmak istediği kabiliyetleri zayıflatacak hedeflere yönelik olarak sert bir şekilde vuracağız. Anlaşma yapmaya hazırız. Ancak bunu tercih etmiyorlar. Bu nedenle de Başkanın açıkça ortaya koyduğu şekilde, bu gece yeniden CENTCOM ile karşı karşıya gelecekler" şeklinde konuştu.

İleride üst düzey İranlı yetkililerin yine hedef alınabileceğini ima etti

ABD'nin İran'ın üst düzey liderlerini bulup etkisiz hale getirme kapasitesine ilişkin bir soruya Hegseth, "Şunu söyleyeyim, bu komutanlık ateşkes dönemini son derece verimli kullandı. İstihbaratımızı ve hedef setlerimizi, Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcındaki seviyenin çok ama çok ötesine taşıdık. Sürekli oyalıyorlar. Eğer oyalamayı seçerlerse, Başkan da Savunma Bakanlığı'na dönecektir. Eğer bombalarla müzakere etmemiz gerekiyorsa, bombalarla müzakere ederiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

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