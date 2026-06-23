ABD'den İran Milli Takımı'na Seyahat İzni - Son Dakika
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ABD'den İran Milli Takımı'na Seyahat İzni

ABD\'den İran Milli Takımı\'na Seyahat İzni
23.06.2026 23:56
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ABD, İran Milli Takımı'na seyahat kısıtlamasını esneterek iki gün önce ülkeye giriş izni verdi.

ABD, Dünya Kupası'nda yer alan İran Milli Takımı'na uygulanan seyahat kısıtlamasını esneterek, ABD'deki maçlarından yalnızca bir gün önce ülkeye giriş yapmasına izin verilen İran ekibi, yeni düzenleme kapsamında bir sonraki karşılaşmasından iki gün önce ABD'ye giriş yapabilecek.

ABD, İran ile olumlu seyreden müzakereler sonrası Dünya Kupası'nda yer alan İran Milli Takımı'na uygulanan seyahat kısıtlamasını esnetti. Daha önce ABD'deki maçlarından yalnızca bir gün önce ülkeye giriş yapmasına izin verilen İran ekibi, yeni düzenleme kapsamında bir sonraki karşılaşmasından iki gün önce ABD'ye gelebilecek.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "İran ekibinin 26 Haziran'da Seattle'da oynayacağı üçüncü maç öncesinde, ekibin karşılaşmadan iki gün önce ABD'ye girişine izin verilmiştir" dedi.

Bakanlık, İran ekibinin maçın oynandığı gün ülkeyi terk etme zorunluluğunun ise devam ettiğini belirterek, "Genel güvenlik önlemleri ve protokoller değişmedi. Oyuncular, görevliler ve taraftarlar için mümkün olan en güvenli turnuvayı sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İran ekibi, ABD'de kalmalarına izin verilmemesi nedeniyle turnuva boyunca Meksika'nın Tijuana kentinde konaklama kararı almış, maçlar için yalnızca bir gün önce ABD'ye seyahat ediyor ve maç sonrası ABD'yi terk ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den İran Milli Takımı'na Seyahat İzni - Son Dakika

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