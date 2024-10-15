ABD\'den İsrail\'e Gazze Uyarısı

Politika

ABD yöntemi, İsrail yönetimine gönderdiği mektupta, Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların iyileştirilmemesi halinde bazı askeri yardımların kesilebileceği uyarısında bulundu.

ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların iyileştirilmesi yönünde uyarıda bulundu. ABD yöntemi, 13 Ekim'de İsrail yönetimine gönderdiği mektupta, Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların iyileştirilmemesi halinde bazı askeri yardımların kesilebileceği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta, İsrail'in Gazze'deki insani koşulları iyileştirmek için 30 gün içinde adım atmasını talep etti. Blinken ve Austin, mektupta, "Eylül ayında Gazze'ye giren yardım miktarı, geçen yılın herhangi bir ayına göre en düşük seviyedeydi. İsrail, bize verdiği güvencelerle tutarlı olarak kötüleşen insani durumu tersine çevirmek için şu andan başlayarak 30 gün içinde somut tedbirler almalıdır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tedbirlerin alınmaması halinde ABD yasaları uyarınca İsrail'e yönelik silah tedarikinin olumsuz etkilenebileceği aktarılan mektupta, Gazze Şeridi'ne mevcut dört sınır kapısından günde 350 yardım kamyonunun her gün girişinin sağlanması ve beşinci bir sınır kapısının açılması talep edildi.

Gazze'nin kuzeyindeki izolasyona son verilmesi talep edildi

İsrail'in en azından önümüzdeki dört ay boyunca yardım dağıtımına izin vermek için Gazze genelinde insani duraklamalar gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanan mektupta, İsrail'in Gazze'nin kıyı şeridindeki Filistinlilerin kış gelmeden iç kesimlere geçmelerine izin vermesi talep edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki izolasyona son vermesi çağrısında bulunulan mektupta, İsrail'den Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine zorla tahliyesine yönelik bir politika uygulamadığını resmen açıklaması talep edildi.

UNRWA çağrısı

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA), terör örgütü olarak tanınmasına yönelik yasa tasarısına değinilen mektupta, Netanyahu'dan tasarının meclisten geçmemesi için yetkilerini ve milletvekilleri üzerindeki etkisini kullanması talep edildi.

Tutuklulara yönelik kötü muamele haberleri nedeniyle Kızıl Haç'ın İsrail'deki gözaltı tesislerinde tutulan Filistinli tutukluları ziyaret etmesine bir an önce izin verilmesi talep edilen mektupta, ABD'nin İsrail ile Filistinli sivillerin toplu olarak hayatını kaybettiği olayları görüşmek üzere yeni bir mekanizma kurmak istediği ifade edildi. Bu konudaki görüşmelerin şu ana kadar istenen sonuçları vermediği vurgulanan mektupta, bu ayın sonuna kadar konuyla ilgili sanal bir toplantı yapılmasını talep edildi.

ABD yasalarına ve Başkan Biden tarafından geçtiğimiz şubat ayında imzalanan memoranduma göre, ABD askeri yardımı alan ve aktif bir askeri çatışma içinde olan ülkeler, ABD destekli insani yardımın kesintisiz olarak aktarılmasına izin vermesi gerekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında İsrail hükümeti, Biden yönetimine bu şartlara uyacağına dair yazılı bir taahhüt göndermiş ancak İsrail, bu ayın başlarında Gazze'ye geçişleri kapatarak gıda ve temel malzeme sevkiyatını durdurmuştu. - WASHINGTON