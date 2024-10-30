ABD'den İsrail-Hizbullah için 60 Günlük Ateşkes Teklifi

Politika

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li arabulucuların İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifi üzerinde çalıştığını aktardı.

Reuters haber ajansının iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 60 günlük ateşkes başlatılmasını içeren bir teklif üzerinde çalıştığını belirtti. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak ve Lübnan konusunda çalışan üst düzey bir diplomat, 2 aylık sürenin 2006 yılında kabul edilen, ancak büyük ölçüde uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın tam olarak uygulanmasını sağlamak için kullanılacağını söyledi. Diplomat, "Ateşkese varmak için ciddi bir çaba var ancak bunu hayata geçirmek hala zor" dedi. Diğer kaynak ise İsrail'in, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde hava saldırıları gerçekleştirme hakkı için baskı yaptığını söyledi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği Sözcüsü Sama Habib, teklif hakkında sorulan soruya, "1701'i tam olarak uygulayan ve sınırın her iki tarafındaki hem İsrail hem de Lübnan vatandaşlarının evlerine geri dönmesini sağlayan diplomatik bir çözüm arayışında olduğumuzu yinelemek istiyoruz" şeklinde cevap verdi.

1701 sayılı Karar

BM'nin 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı Kararı, Lübnan-İsrail sınırında barış sağlanması amacıyla Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ve Güney Lübnan sınır bölgesinin Lübnan devletine ait olanlar dışındaki tüm silah ve askerlerden arındırılmasını içeriyor.

Biden'ın danışmaları İsrail'e gidecek

ABD'li haber sitesi Axios'un üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk Lübnan konusunda anlaşmaya varmak için yarın (perşembe) İsrail'e gidecek. - WASHINGTON