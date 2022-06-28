ABD'den Rusya'dan altın ithalatına yasak

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan ABD'ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, G7 Liderler Zirvesi'nde varılan anlaşma doğrultusunda Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan ABD'ye altın ithalatına yasak getirildiği ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığı duyuruldu. Bakanlık, söz konusu altın ithalatı yaptırımına Rusya dışında bulunan Rusya menşeli altınların dahil olmadığı belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak ek ağır yaptırımlar uygulamak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Rusya'nın savunma sanayisini hedef almak, Putin'in yeteneklerini azaltacak. Düşük moral, bozuk tedarik zinciri ve lojistik başarısızlıklar Ukrayna'ya karşı savaşını daha da engelleyecektir" dedi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı kuruluşlar arasında, Rusya'nın en büyük savunma şirketi olan devlet kontrolündeki Rostec yer alırken, Bakanlık, Rostec'in yönetim şemsiyesi altında çeşitli sektörlerde 800'den fazla kuruluş olduğunu belirtti.

Yaptırım listesinde ayrıca, Rus MiG ve Sukhoi savaş uçaklarının üreticisi Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (UAC), Rus stratejik bombardıman ve nakliye uçaklarının üreticisi Tupolev ve Rostec'in doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu diğer şirketler yer aldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 45 KURULUŞ VE 29 KİŞİYE YAPTIRIM

Hazine Bakanlığı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rus askeri birimleri ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) istihbarat teşkilatı da dahil olmak üzere 45 kuruluş ve 29 kişiye yaptırım uyguladığını aktararak söz konusu yaptırım kararlarının birlikte alındığını ifade etti.

Öte yandan Rusya, her yıl dünya çapında çıkarılan altının yaklaşık yüzde 10'unu üretiyor.

(İHA)