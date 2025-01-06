ABD'den Suriye'ye Yardım Kısıtlamaları Hafifletiliyor

Politika

ABD'nin Suriye'ye insani yardım kısıtlamalarını hafifletme kararına ilişkin bir duyuru yapacağı iddia edildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre ABD'nin çok yakın zamanda Suriye'ye insani yardım ve elektrik, su gibi diğer temel hizmetlere yönelik kısıtlamaları hafifleteceğini duyurması bekleniyor. Haberde, Joe Biden yönetiminin hafta sonu kısıtlamaların hafifletilmesine onay verdiği belirtildi. Alınan kararla birlikte ABD Hazine Bakanlığı, temel ihtiyaçları karşılayan yardım gruplarına ve şirketlere muafiyet verebilecek.

ABD'nin böylece yaptırımları tamamen kaldırılmadan temel ihtiyaçların teslimatını hızlandırılmayı hedeflediği ifade edildi. - WASHINGTON