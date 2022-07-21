ABD'den Türkiye'nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndaki çabalarına övgü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Türkiye'nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndaki çabalarına övgü

21.07.2022 23:25
ABD'den Türkiye'nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndaki çabalarına övgü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın imzalanacak olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin anlaşmadaki çabalarını takdir ettiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın imzalanacak olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin anlaşmadaki çabalarını takdir ettiğini aktardı.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmeler sonucunda yarın İstanbul'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanacağı duyurulmasının ardından ABD'den anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine, ABD'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın imzalanacak olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin anlaşmadaki çabalarını takdir ettiğini aktardı. Price, "BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz" dedi.

"En başta asla bu konumda olmamalıydık"

Söz konusu anlaşmanın ABD ve diğer G20 ülkeleri tarafından desteklendiğini belirten Price, "Prensip olarak bu anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak şu anda odaklandığımız şey Rusya'yı bu anlaşmayı uygulamaktan ve Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamaktan sorumlu tutmak. En başta asla bu konumda olmamalıydık. Bu, Rusya'nın gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son birkaç saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme, ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanması. Elbette ortaklarımızla birlikte Rusya'yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anlaşma yarın Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın yarın TSİ 16.30 Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla imzalanması bekleniyor.

Öte yandan her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı'ndaki silolarda mahsur kaldı. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
ABD'den İstanbul'da imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilk tepki: Türkiye ve BM'nin çabalarını takdir ediyoruz ABD'den İstanbul'da imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilk tepki: Türkiye ve BM'nin çabalarını takdir ediyoruz ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Türkiye'nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndaki çabalarına övgü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 23:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndaki çabalarına övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement