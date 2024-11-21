ABD'den UCM'ye Netanyahu Tepkisi

Politika

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki göstererek, "ABD, mahkemenin üst düzey İsrailli yetkililer için tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddetmektedir" dedi.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine tepki gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "ABD, mahkemenin üst düzey İsrailli yetkililer için tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddetmektedir. Savcının tutuklama emri çıkartmak için acele etmesinden ve bu karara yol açan rahatsız edici süreç hatalarından derin endişe duymaya devam ediyoruz" dedi. - WASHINGTON