ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in önceliği sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması olmalı - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in önceliği sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail\'in önceliği sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasının bir numaralı işi olması gerektiğini belirtti. Blinken, Hamas ile ateşkes müzakerelerinin devam ettiğini ve Katar ve Mısır ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri harekat planına ilişkin olarak sivillerin zarar görmemesini sağlayacak bir planın olması gerektiğini vurguladı. Blinken, İsrail ordusunun ve hükümetinin insani yardım çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

13.03.2024 23:41  Güncelleme: 23:41
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillerin koruması ve insani yardımların ulaştırılmasının bir numaralı işi olması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine değinerek, "şu anda masada çok güçlü bir öneri" olduğunu ancak bunu kabul edip etmemenin Hamas'ın elinde olduğunu söyledi.

"Neredeyse her saat Katar'la, Mısır'la yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Blinken, "Asıl soru şu: Hamas bunu kabul edecek mi? Ama size şunu söyleyebilirim ki rehineleri kurtaracak, daha fazla yardım ulaştıracak ve belki de daha kalıcı, güvenli bir çözüm için bir yol oluşturacak bir ateşkes anlaşması yapıp yapamayacağımızı görmek için her gün, neredeyse her saat Katar'la, Mısır'la yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Ülkeyi savunmak için ne gerekiyorsa yapsalar bile, bir numaralı iş bu olmalı"

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillerin koruması ve insani yardımların ulaştırılmasının bir numaralı işi olması gerektiğini belirten Blinken, "İsrail hükümetinden bunun bir öncelik olmasını sağlamasını bekliyoruz. Sivilleri korumak, insanlara ihtiyaç duydukları yardımı ulaştırmak, ülkeyi savunmak için ne gerekiyorsa yapsalar bile, bir numaralı iş bu olmalı" dedi.

İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekata değinen Blinken, İsrail'in ABD'ye Refah'taki sivillerin nasıl korunacağına dair hala bir plan sunmadığını aktararak, ABD hükümetinin Refah'taki 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinliyi korumak için "net" bir planı olmadan İsrail'i desteklemeyeceğini ifade etti.

Blinken, "Askeri bir operasyon olacaksa sivillerin zarar görmediği ve barınak, yiyecek ve ilaç sahibi olmalarını sağlayacak bir plan görmemiz gerekiyor" dedi.

"İsrail ordusu ve İsrail hükümeti, insani yardım çalışmalarının yürütülebilmesini sağlamakla yükümlüdür"

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıya değinen Blinken, saldırıyla ilgili "gerçekleri" henüz bilmediğini ancak olayla ilgili olarak İsrail ordusuyla konuştuğunu ve ordunun da kendisine olayı soruşturduklarını söylediğini aktardı.

Söz konusu saldırının insani yardım çalışanları ile İsrail ordusu arasında "çok daha iyi ve çok daha tutarlı bir çatışmasızlık sağlanması zorunluluğunu" pekiştirdiğini söyleyen Blinken, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyulan insani yardımı dağıtmak için çalışan insanların "işlerini mümkün olduğunca güven içinde yapabilmeleri gerektiğini" vurguladı.

Blinken, "İsrail ordusu ve İsrail hükümeti, insani yardım çalışmalarının yürütülebilmesini sağlamakla yükümlüdür" ifadelerini kullanarak, buna "açıkça işaretlenmiş" olan insani yardım tesislerinin vurulmaması da dahil olduğunu açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in önceliği sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması olmalı - Son Dakika

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