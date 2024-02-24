ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'in yeni yerleşim planını eleştirdi

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arjantin'i ziyareti sırasında mevkidaşı Diana Mondino ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrası Gazze" planı ve İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planı sorulan Blinken, "Savaş sonrası Gazze planını görmedim, bu yüzden ayrıntıları görene kadar fikrimi saklı tutmak istiyorum. Bununla birlikte, aylar önce ortaya koyduğumuz ve Gazze'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz bazı temel ilkelerin olduğunu biliyorsunuz, buna Gazze'nin 'terör platformu' olamayacağı da dahildir. İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmemesi gerekiyor. Gazze toprakları küçültülmemelidir. Dolayısıyla ortaya çıkan herhangi bir planın bu ilkelerle tutarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Başka ilkeler de var ama bunlar en önemlilerinden üçü" ifadelerini kullandı.

"Yeni yerleşim planıyla hayal kırıklığına uğradık"

İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim planı açıklamasına değinen Blinken, "Yerleşimlerle ilgili raporları gördük ve duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ABD yönetimleri, uzun süredir yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşma konusunda ters etkiye yol açtığı görüşünde. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır. Yönetimimiz yerleşimlerin genişletilmesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Bizim kanaatimize göre bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirmez, yalnızca zayıflatır" şeklinde konuştu.

İsrail'in yeni yerleşim planı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'da 300, Efrat'ta ise 694 konut inşasını onaylamayı planladıklarını açıklamıştı. - BUENOS AIRES