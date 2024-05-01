ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli esirlerin serbest kalması için protestocularla buluştu - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli esirlerin serbest kalması için protestocularla buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrailli esirlerin yakınlarından oluşan protestoculara, 'Herkes evine dönene kadar dinlenmeyeceğiz. Şu anda masada çok güçlü bir teklif var. Siz sevdiklerinize kavuşuncaya kadar dinlenmeyeceğiz' dedi.

01.05.2024 12:14
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrailli esirlerin yakınlarından oluşan protestoculara, "( Gazze'deki İsrailli esirler) Herkes evine dönene kadar dinlenmeyeceğiz. Şu anda masada çok güçlü bir teklif var. Siz sevdiklerinize kavuşuncaya kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'deki otelinin önünde İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma sağlanması için toplanan protestocularla bir araya geldi. Blinken, "Sevdiklerinizi evlerine getirmek, yapmaya çalıştığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve erkek, kadın, asker, sivil, genç, yaşlı herkes evine dönene kadar dinlenmeyeceğiz. Şu anda masada çok güçlü bir teklif var. Hamas'ın evet demesi gerekiyor. Siz sevdiklerinize kavuşuncaya kadar dinlenmeyeceğiz, durmayacağız. Bu yüzden lütfen güçlü kalın, inancınızı koruyun. Bunu başarıncaya kadar her gün yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli esirlerin serbest kalması için protestocularla buluştu - Son Dakika

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