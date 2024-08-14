ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu Seyahatini Belirsizlik Nedeniyle Erteliyor - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu Seyahatini Belirsizlik Nedeniyle Erteliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesi Orta Doğu seyahatini erteledi. Blinken'in seyahatinin nedeni olarak bölgedeki belirsizlik gösterildi.

14.08.2024 10:03
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ABD merkezli haber sitesi Axios, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 15 Ağustos'ta yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesinde planladığı Orta Doğu seyahatini "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle ertelediğini aktardı.

Axios haber sitesinin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 15 Ağustos'ta Doha ya da Kahire'de yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesi dün gerçekleştirmeyi planladığı Orta Doğu seyahatini erteledi. Blinken'in seyahatinin "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Blinken'ın Katar, Mısır ve İsrail'i ziyaret etmeyi bekleniyordu.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da gerilim sürüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu Seyahatini Belirsizlik Nedeniyle Erteliyor - Son Dakika

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