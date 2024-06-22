ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı İstifa Etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcılığı yapan Andrew Miller, görevinden istifa etti. Miller, çatışmanın etkileri ve ailesini az görmesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Filistin haklarının ve devletinin destekçisi olarak bilinen Miller, daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapmıştı. ABD'nin Gazze politikasına tepki olarak, başka bir yetkili de görevinden ayrılmıştı.

22.06.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail- Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Andrew Miller istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcılığı yapan Andrew Miller, görevinden istifa etti. Washington Post gazetesinin haberine göre Andrew Miller, çalışma arkadaşlarına Ekim ayında başlayan mevcut çatışmanın her şeyi tükettiğini, ailesini az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını söyledi. Miller, kişisel sorumlulukları olmasa, işinde kalmayı ve yönetimle aynı fikirde olmadığı alanlar da dahil olmak üzere inandıkları şeyler için mücadele etmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Filistin destekçisi olarak biliniyor

ABD'li CNN International kanalının haberine göre Miller, Şubat ayında yayınlanan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran çok sayıda İsrailli yerleşimciye yaptırım uygulanmasını içeren başkanlık kararnamesinde önemli bir rol oynadı. Miller, Filistin haklarının ve devletinin ilkeli bir destekçisi olarak biliniyor. Daha önce ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın kıdemli politika danışmanı olan Miller, Barack Obama yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 2014-2017 yılları arasında Mısır ve İsrail askeri meselelerinden sorumlu direktör olarak görev yapmıştı.

ABD'nin Gazze politikasına tepkiler

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı (Pentagon) Savunma İstihbarat Ajansı'nda (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına "koşulsuz destek" vermesi nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. ABD'li havacı Aaron Bushnell ise Şubat ayında İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde ülkesinin İsrail'e verdiği desteği protesto edip kendisini ateşe verdikten sonra yaşamını yitirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Andrew Miller, Filistin, Miller, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 13:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement