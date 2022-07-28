ABD'nin uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde

28.07.2022 13:53
ABD'nin uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde

ABD donanmasına ait Ronald Reagan uçak gemisi, Singapur'dan ayrılarak Güney Çin Denizi'ne konuşlandı.

ABD donanmasına ait Ronald Reagan uçak gemisi, Singapur'dan ayrılarak Güney Çin Denizi'ne konuşlandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin yönetiminin bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair haberlerin çıkmasıyla Washington- Pekin hattında tansiyon yüksek. Çinli yetkililer Pelosi'nin muhtemel ziyaretinin Çin-ABD ilişkilerinin temeline ciddi zarar vereceğini belirterek Pekin'in ziyarete kesinlikle karşı olduğunu belirtirken, Güney Çin Denizi'nde askeri hareketlilik sürüyor. ABD'nin dev uçak gemisi Ronald Reagan, destroyer ve kruvazör ile Singapur'un ardından Güney Çin Denizi'ne konuşlandı. ABD Donanması'nın Yedinci Filosu'ndan Komutan Hayley Sims, "USS Ronald Reagan ve beraberindeki ekip, Singapur'un ardından Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullanarak uçak gemisinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i desteklemek için rutin devriyesinin bir parçası olarak normal ve planlı operasyonlarına devam ettiğini vurguladı. Çin'den ise ABD'nin uçak gemisinin yeniden Güney Çin Denizi'ne konuşlanmasına tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Buradan Güney Çin Denizi ve Asya bölgesinin barış ve istikrarı için en büyük tehdidin kim olduğu açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Biden-Xi telefonda görüşecek

Pelosi'nin Tayvan'a 10 Nisan'da gerçekleştireceği ziyareti, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti. Pelosi'nin ertelediği ziyaretini yakın zamanda gerçekleştireceğine dair haberler henüz doğrulanmadı. Tayvan geriliminin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde de ele alınması bekleniyor.

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu belirtiyor. ABD ise Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Pekin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "adaya destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Biden ile Şi'nin yarın telefon görüşmesi yapması bekleniyor Biden ile Şi'nin yarın telefon görüşmesi yapması bekleniyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement