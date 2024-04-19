ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etti - Son Dakika
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Politika

ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etti

ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısını veto etti. Tasarıya 12 ülke 'evet' derken, 2 ülke 'çekimser' kaldı. ABD'nin veto etme sebebi, Filistin'in devlet olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda belirsizlikler olduğunu düşünmeleri. ABD, iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

19.04.2024 05:05  Güncelleme: 05:07
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Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ABD tarafından veto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Cezayir tarafından sunulan ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısını oylamak üzere toplandı. ABD'nin "hayır" oyu kullanarak veto ettiği tasarı 12 ülkeden "evet" oyu alırken, 2 ülke ise "çekimser" kaldı. Çin, Rusya, Cezayir, Fransa, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu kullanan ülkeler olurken, İngiltere ve İsviçre ise "çekimser" oy kullandı. Konseyin veto hakkına sahip 5 daimi üyesinden biri olan ABD'nin "hayır" oyu kullanması nedeniyle tasarı kabul edilmedi.

"Tam üyelik için erken"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini erken bir eylem olarak gördükleri için tasarıyı veto ettiklerini belirterek başvuru sahibinin bir devlet olarak kabul edilme kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda belirsizlikler olduğunu söyledi. "Uzun zamandır Filistin yönetimini devlet olma niteliklerini sağlamaya yardımcı olacak gerekli reformları yapmaya çağırıyoruz" diyen Wood, ayrıca Hamas'ın tasarıda yer alan devletin bir parçası olarak Gazze'de güç ve nüfuz sahibi olduğunu ifade etti. ABD'nin iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini kaydeden Wood, "Bu oylama Filistin devletine karşıtlık değil, aksine bunun ancak taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleşebileceğinin kabulü anlamına geliyor" dedi.

Daimi üyelerin veto hakkı bulunuyor

15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya daimi üye olarak yer alıyor. Daimi üyelerin konseyde veto hakkı bulunuyor. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süre için seçiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Filistin, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etti - Son Dakika

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