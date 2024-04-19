ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etti

Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ABD tarafından veto edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Cezayir tarafından sunulan ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öneren karar tasarısını oylamak üzere toplandı. ABD'nin "hayır" oyu kullanarak veto ettiği tasarı 12 ülkeden "evet" oyu alırken, 2 ülke ise "çekimser" kaldı. Çin, Rusya, Cezayir, Fransa, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu kullanan ülkeler olurken, İngiltere ve İsviçre ise "çekimser" oy kullandı. Konseyin veto hakkına sahip 5 daimi üyesinden biri olan ABD'nin "hayır" oyu kullanması nedeniyle tasarı kabul edilmedi.
"Tam üyelik için erken"
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini erken bir eylem olarak gördükleri için tasarıyı veto ettiklerini belirterek başvuru sahibinin bir devlet olarak kabul edilme kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda belirsizlikler olduğunu söyledi. "Uzun zamandır Filistin yönetimini devlet olma niteliklerini sağlamaya yardımcı olacak gerekli reformları yapmaya çağırıyoruz" diyen Wood, ayrıca Hamas'ın tasarıda yer alan devletin bir parçası olarak Gazze'de güç ve nüfuz sahibi olduğunu ifade etti. ABD'nin iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini kaydeden Wood, "Bu oylama Filistin devletine karşıtlık değil, aksine bunun ancak taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleşebileceğinin kabulü anlamına geliyor" dedi.
Daimi üyelerin veto hakkı bulunuyor
15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya daimi üye olarak yer alıyor. Daimi üyelerin konseyde veto hakkı bulunuyor. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süre için seçiliyor. - NEW YORK
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcamaları kontrol etmek ve kesintiye gitmek için çaba göstereceklerini belirtti. Şimşek, enflasyonu düşürmek, mali disiplini sağlamak ve yapısal reformları hayata geçirmek gibi hedeflerinin olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığını ve ekonomide ilerleme kaydedildiğini söyledi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını veto etti. Oylamada 12 evet, 2 çekimser oy kullanılırken, ABD tasarıyı veto etti.
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