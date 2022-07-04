ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi

04.07.2022 09:32
ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi

İsrail güçleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşun, ABD'de incelenmesinin ardından Filistinli yetkililere iade edildi.

İsrail güçleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşun, ABD'de incelenmesinin ardından Filistinli yetkililere iade edildi.

Filistin hükümeti, İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunun adli soruşturma için ABD'ye gönderileceğini açıklamış ve kurşunu ABD'ye teslim etmişti. Kurşunun ABD'de detaylı incelenmesinin ardından Filistinli yetkililere iade edildiği bildirildi.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide Washington'un talebi üzerine Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da gazeteciyi öldüren kurşunun soruşturma için uzmanlara teslim edildiğini söyleyerek, "Mermi iade edildikten sonra tarafımızca da incelendi ve üzerinde bir değişime rastlanmadı" dedi. İsraillilerin de soruşturmalara katıldığı yönündeki iddialara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını söyleyen Şelalide, ABD ile resmi prosedürlere uyduklarını ve kurşunu etik ve yasal gerekçelerle teslim ettiklerini söyledi.

Şelalide, gazeteciyi öldürenin bulunup cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Önemli olan bu cinayeti işleyen kişinin yakalanıp hesabının sorulması. Ebu Akleh, ABD vatandaşı olduğu için ABD'nin sadece soruşturmayı önemsemesinin yanı sıra cinayeti işleyenin peşine düşmesi de bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Şelalide, ABD soruşturmasının sonuçlarının kendilerine ulaşmadığını kaydederek, soruşturma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement