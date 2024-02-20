ABD, Gazze\'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti

Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısı için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD bir kez daha veto yetkisini kullanarak, karar tasarısının geçmesine engel oldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 137 gündür devam ederken, Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için 15 üyeli Konsey'in 13 üyesi lehte oy kullanırken, İngiltere ise çekimser kaldı.
Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısında, Filistinli sivil nüfusun uluslararası hukuku ihlal ederek zorla yerinden edilmesine karşı çıkılarak, bu tür ihlallere derhal son verilmesi ve tüm rehinelerin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılması talep ediliyordu. Karar tasarısında ayrıca tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım gerçekleşmesi talep ediliyordu.
"Bu taslak kalıcı bir barış getirmeyecek, aksine rehinelerin esaretini ve insani krizi uzatacaktır"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, heyetinin bir rehine anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi. Eksiklikler devam etse de temel unsurların masada olduğunu, dolayısıyla bir anlaşmaya varılırsa bunun sürdürülebilir bir barışı içereceğini aktaran Thomas-Greenfield, "Bazen diplomasi hepimizin isteyebileceğinden daha fazla zaman alır. Konsey'in atacağı her adım, devam etmekte olan bu hassas müzakerelere engel değil yardımcı olmalıdır. Bu taslak kalıcı bir barış getirmeyecek, aksine rehinelerin esaretini ve insani krizi uzatacaktır" dedi.
Çok sayıda tarafın hassas müzakereler yürüttüğü bir zamanda çabaları tehlikeye atan söz konusu karar tasarısının zamanı olmadığını öne süren Thomas-Greenfield, "Bu nedenle ABD, tüm rehinelerin serbest bırakılması formülüne dayalı geçici bir ateşkes için çalışacak ayrı bir karar tasarısı öneriyor. Bu Konsey'in Hamas'ı kınamasının zamanı gelmiştir" dedi.
ABD'nin sunacağı karar tasarısı kabul edilirse Konsey ilk kez Hamas'ı kınamış olacak ve Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı çıkılması ve bölgeye yönelik büyük bir kara harekatına girişilmemesi çağrısında bulunacak.
Öte yandan 7 Ekim'den bu yana ABD, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunulan 3'üncü karar tasarısını veto etmiş oldu. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › ABD, Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti - Son Dakika
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