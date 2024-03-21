ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Nate Evans, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının yarın BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Nate Evans, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının yarın BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacağını açıkladı. Evans, "ABD son birkaç haftadır Konsey üyeleriyle birlikte, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardımların artmasına yardımcı olacak bir rehine anlaşmasının bir parçası olarak Gazze'de acil bir ateşkes sağlamayı hedefleyen devam eden diplomatik çabaları destekleyecek bir karar üzerinde ciddi bir şekilde çalışmaktadır. Güvenlik Konseyi ile yaptığımız pek çok istişarenin ardından bu kararı cuma sabahı oylamaya sunacağız" dedi.
ABD, 7 Ekim'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etti. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › ABD, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını oylamaya sunacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde çeşitli programlara katıldı. Akşener, Söke ilçesinde iftar programına katılarak partisinin belediye başkan adayı için destek istedi. Kuşadası'nda ise partililere seslenen Akşener, İYİ Parti'nin vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak ve projeler üzerinden rekabet etmek için kurulduğunu belirtti. Akşener ayrıca, geçmişte CHP'ye birlikte hareket etme teklifi götürdüklerini ancak geri çekilmediğini ifade etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il genelinde görev yapan ve duyarlılıkları ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli makamında tebrik ederek ödüllendirdi. İpar, başarılı personelin gayret ve fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu belirtti ve teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Ödül alan personel ise İl Emniyet Müdürü İpar'a teşekkür ederek, daha da büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
AK Parti Şırnak mevcut Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde tekrar aday gösterilen Mehmet Yarka, gençlerle iftarda bir araya geldi. Yarka, gençlerle sohbet ederek Şırnak'ın geleceği üzerine konuştu.
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) tarafından Prizren'de düzenlenen geleneksel iftar programına, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı gibi birçok önemli isim katıldı. Programda konuşan Damka, Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkının kazanılmasının 73. yıl dönümünü kutladı. Eren ise Kosova'da gerçekleştirdikleri eğitim ve kültür projelerinden bahsederek, Kosova'daki Türk toplumunun Türk kültürünü ve kimliğini ayakta tutmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Eren nüfus sayımına katılım çağrısında bulundu.
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