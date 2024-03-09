ABD, Gazze sahiline geçici liman inşa etmeyi planlıyor

Politika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze sahiline insani yardım ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında ABD'nin Gazze sahiline insani yardım ulaştırmak için kurmayı planladığı geçici limana değindi. Ryder, "Savunma Bakanlığı, benzer düşüncelere sahip ülkeler ve ortaklarla birlikte çalışarak Gazze'de geçici bir iskele kurmak için acil bir görev üstlenecek. Şimdi, konuşlandırılacak kuvvetleri belirleme sürecindeyiz, ancak Virginia'da bulunan Langley-Eustis Üssü'ndeki Yedinci Ulaştırma Tugayı'nın destek vermekle görevlendirildiğini doğrulayabilirim. Gazze'de sahada hiçbir ABD kuvveti olmayacak" dedi. Ryder ABD Savunma Bakanlığının liman projesini Gazze'de ABD askeri varlığı olmadan açık denizden yürüteceğini vurgulayarak, "Planlanan konsept, ABD askeri personelinin açık denizdeki askeri gemilerde bulunmasını içeriyor, ancak ABD askeri personelinin karaya çıkmasını gerektirmiyor. Sahadaki güvenlik açısından bölgedeki ortaklarımızla planlama ve koordinasyon yapmaya devam ediyoruz. Yardım dağıtımına gelince, ilerleyen dönemde daha fazla ayrıntı vereceğiz, ancak Gazze'ye yardım dağıtımı konusunda müttefik ve ortak ülkeler, BM ve STK'lar ile koordinasyon halindeyiz" dedi. Geçici liman projesinin süresine değinen Ryder, "Son olarak, zamanlama açısından bunu mümkün olduğu kadar çabuk ayarlamaya çalışıyoruz, ancak planlamanın ve yürütmenin birkaç hafta süreceğini tahmin ediyoruz. Operasyona başladıktan sonra, teslim edilen yardımın miktarı birçok değişkene bağlı olacak ve muhtemelen zaman içinde artacaktır. Teslimatların Gazzelilere günde 2 milyondan fazla öğün sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Geçici limanın inşası için binden fazla ABD askerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ryder, limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıkladı.

"Ramazan'a kadar ateşkes zor"

ABD Başkanı Joe Biden ise Philadelphia'da gazetecilerin sorunu cevapladı. Biden, "Ramazan'a kadar (Gazze'de) ateşkes olacak mı?" sorusuna, "Zor görünüyor" şeklinde cevap verdi. - WASHINGTON