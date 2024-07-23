ABD Gizli Servisi Direktörü İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

ABD Gizli Servisi Direktörü İstifa Etti

Beyaz Saray, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifa ettiğini doğruladı. Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrasında istifa etti. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, Cheatle'a minnettar olduklarını belirtti ve ona teşekkür etti. Biden, suikast girişimi hakkındaki soruşturmanın sonuçlarını bekliyor ve yakında yeni bir direktör atayacak.

23.07.2024 18:54
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Beyaz Saray, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifa ettiğini doğruladı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifa ettiği Beyaz Saray tarafından doğrulandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın Cheatle'a onlarca yıllık kamu hizmeti için minnettar oldukları belirtilerek, "Kendisi ABD Gizli Servisi'ndeki kariyeri boyunca ulusumuzu korumak için özverili bir şekilde çalışmış ve hayatını riske atmıştır. Yönetimimiz sırasında Gizli Servis'e liderlik ettiği için kendisine özellikle teşekkür ediyor ve ailemize verdiği hizmet için minnettarız. Bir lider olarak, kamu hizmetindeki en zorlu işlerden biriyle görevlendirilmiş bir kurumun tüm sorumluluğunu üstlenmek onur, cesaret ve inanılmaz bir dürüstlük gerektirir" denildi.

Açıklamada, Biden'ın Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlarını beklediği ifade edilerek, Biden'ın 13 Temmuz'da yaşananların bir daha asla tekrarlanamayacağına dair söz verdiği aktarıldı. Açıklamada, Biden'ın yakında Gizli Servis'in başına yeni bir direktör atayacağı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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