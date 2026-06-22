ABD, İran'a 60 Günlük Petrol Lisansı Verdi

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a petrol üretimi, teslimatı ve satışına 21 Ağustos'a kadar izin veren 60 günlük geçici genel lisans yayınladı.

ABD-İran arasındaki müzakereler İsviçre'de devam ederken, ABD'den İran'a yönelik olumlu adım geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a petrol üretimi, teslimatı ve satışına 21 Ağustos'a kadar izin veren 60 günlük geçici genel lisans yayınladıklarını duyurdu. Bessent, "Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance önderliğinde dünyayı daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam ediyoruz. İsviçre'de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkesine girişine izin vermeye taahhüt etmiştir. Bu çerçevenin bir parçası olarak Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınlamıştır" dedi. - WASHINGTON