ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek - Son Dakika
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

14.02.2026 09:27
İran ile müzakere masasına oturan ABD bir taraftan da savaşa hazırlanıyor. Ordunun İran'a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı iddia edildi. Bu operasyonlarda devlet ve güvenlik tesislerini de vurabileceği ifade ediliyor.

ABD ile İran arasındaki müzakereler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine yönelik tehditleri gündemdeki yerini korurken, İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

"BU DEFA DEVLET VE GÜVENLİK TESİSLERİ DE VURULACAK"

İsmini gizli tutan 2 üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ordusunun İran'a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı belirtildi. ABD ordusunun bu kez sadece nükleer altyapıyı değil, İran devlet ve güvenlik tesislerini de vurabileceğini aktaran yetkililer, muhtemel operasyona dair planın İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılara ilişkin plandan daha karmaşık olduğunu ifade etti. ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açacağını değerlendirdiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY: TÜM SEÇENEKLER MASADA

Konuyla ilgili yorum talebi üzerine açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğini önceleyen farklı seçenekleri değerlendirdiğini vurgulayarak, "İran konusunda tüm seçenekler Başkan Trump'ın masasında" dedi. ABD Savunma Bakanlığı'nın ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

TRUMP'TAN YENİ İRAN AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonuna katılan askerlerle bir araya geldiğini belirten Trump, "Bunlar büyük savaşçılar. Gerçek vatanseverler. Ayrıca fiziksel olarak da çok iyi durumdalar, bunu özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. "İran ABD'nin gerçekleştireceği olası bir saldırıyı önlemek için ne yapabilir? sorusuna yanıt veren Trump, "Daha önce bizimle yapmaları gereken anlaşmayı yapmalılar. Ancak biliyorsunuz ki bunu yapmadılar. Konuşmak istiyorlar, çok fazla şey söylüyorlar ancak eylem yok" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ EN İYİ SENARYO GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Trump, "İran'da rejim değişikliği mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine ise, "Açıkçası, bu gerçekleşmesi en iyi senaryo gibi görünüyor. 47 yıldır konuşup duruyorlar. Bu süre zarfında çok sayıda insan kaybettik" dedi. İran'daki insanların acı çekmeye devam ettiğini vurgulayan Trump, "Bu durum uzun zamandır devam ediyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu arada bölgeye ciddi bir güç konuşlandırılmış durumda ve takviye güçler de yolda. Bildiğiniz gibi, yakında bir uçak gemisi daha bölgeye gönderiliyor. Eğer bu meseleyi bir kez ve tamamen çözebilirsek, bu herkes için iyi olur" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER ZENGİNLEŞTİRME İSTEMİYORUZ"

Trump, İran'da yönetimi kimin devralmasını istediği yönündeki soruya kesin yanıt vermekten kaçınarak, "Oradaki insanlar" demekle yetindi. Geçen yaz gerçekleştirilen saldırılarda İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiği yönündeki ifadeleri hatırlatılan Trump, "Hedef alınacak ne kaldı?" sorusu üzerine, "Açıkçası zaten geriye sadece toz toprak kaldı. Bu, operasyonun en önemsiz kısmı olur. Eğer böyle bir adım atarsak, bu görev açısından en küçük detay olur. Ama muhtemelen geriye kalan her ne varsa yok ederiz. Bildiğiniz gibi, zaten tamamen yok edildi" dedi. Trump, "Sıfır nükleer zenginleştirme dışında bir senaryoyu kabul eder misiniz?" sorusuna ise, "Herhangi bir nükleer zenginleştirme istemiyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

