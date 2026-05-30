ABD İran\'a Saldırıya Hazır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti. Hegseth ayrıca Asya-Pasifik'teki müttefiklerine savunma harcamalarını arttırma çağrısı yaparak, "Herkesin işin içinde payı olmadığı sürece güçlü bir ittifakımız olamaz. Bedavadan faydalanmak olmaz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda konuştu. Bakan Hegseth, konuşmasında bölgedeki ortak ve müttefik ülkeleri güçlendirerek "gerçek ortaklığı" benimseyen ve aynı zamanda ABD'ye olan bağımlılıktan uzaklaşmayı hedefleyen stratejisini özetledi. Hegseth, "İttifaklarımız ve ortaklıklarımız için yeni bir rota çiziyoruz. Bu rota, güç ve çıkarların gerçeklerine dayanıyor. Bu rota, ABD'yi daha güçlü, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı daha yetenekli ve Pasifik bölgesini daha istikrarlı ve güvenli hale getirecektir" dedi. Hegseth, ABD'nin Asya'daki müttefik ve ortaklarından savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5'ine çıkarmalarını beklediğini söyledi. Hegseth, "ABD'nin zengin ülkelerin savunmasını finanse etme dönemi sona erdi. Himaye devletlerine değil, ortaklara ihtiyacımız var. Bağımlılığa değil, ortak sorumluluğa dayalı ittifaklar arıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Herkesin işin içinde payı olmadığı sürece güçlü bir ittifakımız olamaz. Bedavadan faydalanmak olmaz" dedi.

Hegseth, Hint-Pasifik bölgesinin ABD'nin güvenliği ve refahı açısından derin etkileri olduğunu belirterek Çin'in askeri yapılanması ve hem bölgede hem de bölge dışında askeri faaliyetlerini genişletmesiyle ilgili endişelere değindi. Hegseth, "Çin'in askeri yığınağı ve askeri faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var" dedi. Hegseth, "Bu ittifak, güvenlik ortamının gerçekçi bir değerlendirmesine ve Pasifik'in herhangi bir hegemon güç tarafından domine edilmesinin bölgesel güç dengesini bozacağı ve hepimizin korumaya çalıştığı dengeyi baltalayacağı konusunda karşılıklı bir anlayışa dayanmaktadır" dedi. Hegseth, böyle bir ihtimali önlemek için ABD Savunma Bakanlığı'nın bu zorluğa çatışmayla değil, ölçülü ve bilinçli bir güç duruşuyla yaklaştığını söyledi. Hegseth "Aradığımız şey ve Başkan Donald Trump'ın sürekli olarak dile getirdiği şey, hem Amerikalılar hem de müttefiklerimiz için işe yarayan gerçekten istikrarlı bir denge. Çin de dahil olmak üzere hiçbir devletin hegemonyasını dayatamayacağı ve ulusumuzun ve müttefiklerimizin güvenliğini veya refahını sorgulayamayacağı, elverişli ancak kalıcı bir güç dengesi" şeklinde konuştu. Hegseth, "Hedefimiz makul bir barış ortamı sağlamak olsa da şunu açıkça belirtelim: ABD bir Pasifik ülkesidir ve Çin'in bu bölgedeki uzun süredir devam eden duruşumuza saygı duyması konusunda ısrarcıyız. Sadece ısrarcı olmakla kalmayıp bunu destekleyecek somut askeri gücü de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazırız"

Orta Doğu'daki duruma değinen Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi. Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" dedi. Hegseth, Trump'ın "sabırlı" olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için "güçlü bir anlaşma" aradığını vurguladı. Hegseth ayrıca ABD'nin İran'la çatışma içinde olmasına rağmen Asya-Pasifik bölgesine sırtını dönmediğini belirterek, "Aynı anda iki şey yapabiliriz. Savunma sanayimizi hızlandırıyoruz, böylece çok yakında 2 kat, 3 kat, 4 kat daha fazla mühimmat üreteceğiz ve böylece dünyanın dört bir yanındaki tüm (operasyon) planlarımızın düzgün bir şekilde finanse edilmesini sağlayacağız" dedi. - SİNGAPUR