ABD, İran bağlantılı milis gruplara hava saldırısı düzenledi

ABD güçleri, Ürdün'deki saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara ait 85'ten fazla hedefe 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmatla hava saldırısı düzenledi.
ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki üssünde 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilk yanıtını verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne bağlı milis gruplara karşı Irak ve Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirdiği duyuruldu. ABD askeri kuvvetlerinin aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurduğu aktarıldı. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtildi. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, roketler, füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik tesislerinin yer aldığı kaydedildi.
"Irak ve Suriye'de 7 tesis vuruldu"
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD güçleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve ona bağlı milislerin ABD kuvvetlerine saldırmak için kullandığı Irak ve Suriye'deki 85'ten fazla hedefi içeren 7 tesise saldırı düzenledi. Bu bizim yanıtımızın başlangıcıdır" ifadelerini kullandı. Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıların devam etmesi yönünde talimatını verdiğini belirterek, "Bu, bizim seçtiğimiz yer ve zamanda gerçekleştirilecek. Biz Orta Doğu'da ya da başka bir yerde çatışma aramıyoruz, ancak Başkan ve ben ABD kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğiz. ABD'yi, güçlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerine yer verdi.
Vurulan 7 tesisten 4'ünün Suriye'de, 3'ünün Irak'ta olduğu öğrenildi.
Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait noktalar vuruldu: 4 ölü
ABD'nin Irak'ın batısında yer alan Anbar'da Şii Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki Hizbullah Tugayları'na ait hedefleri bombaladığı belirtildi. El-Sekek bölgesinde yer alan karargaha yönelik saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı. El-Kaim bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Irak'tan kınama
ABD'nin saldırılarına Irak'tan tepki gecikmedi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ABD'nin Anbar ile sınır bölgelerindeki saldırılarını "Irak'ın egemenliğinin ihlali" olarak nitelendirdi. Resul Irak'ın bölgenin istikrarını sağlamaya çalıştığı bir dönemde Anbar kenti ile sınır bölgelerinin ABD uçaklarının hava saldırılarına maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak egemenliğinin ihlali yanı sıra Irak hükümetinin barışı sağlama çabalarını baltalamaktır" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT
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