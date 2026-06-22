ABD-İran Görüşmeleri Umut Veriyor - Son Dakika
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ABD-İran Görüşmeleri Umut Veriyor

22.06.2026 00:06
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ABD, İran ve arabulucular, İsviçre'de sürdürdükleri müzakerelerde olumlu ilerleme kaydediyor.

İsrailli bir gazetecinin iddialarına göre, ABD'li bir diplomat İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerin bu gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini söyledi. Yetkili, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Dört taraf da bugünkü görüşmelerin gidişatından memnun görünüyor. Arabulucular, tarafların sorunları aşmasına yardımcı oluyor. Bu ilk tur görüşmelerin gelecekte güven inşasına zemin hazırladığını düşünüyoruz" dedi.

ABD- İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı. İsrailli bir gazetecinin iddialarına göre ABD'li bir diplomat, İsviçre'de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin gece saatlerine kadar süreceğini söyledi. ABD'li yetkili, İranlılarla bugün başlayan temasların neredeyse kesintisiz şekilde farklı formatlarda devam ettiğini belirtti. Yetkili, gün boyunca süren görüşmelerde odaklanılan konulardan birinin Lübnan'daki çatışmasızlık mekanizmaları ve ateşkesin uygulanmasının sağlanması olduğunu söyledi. ABD'li diplomat ayrıca ABD, İran ve arabulucuların Hürmüz Boğazı'nı ve İran'ın burayı kapatabileceğine ilişkin son açıklamalarını ele aldığını aktardı. Yetkili, "Hürmüz'ün tamamen açık kalmasını sağlamak istediğimizi net biçimde ifade ettik. Bu konuda iyi ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Diplomat, görüşmelerde nükleer anlaşmanın tüm unsurlarının da ele alındığını söyledi. Ayrıca taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması ve "herkesin aynı bakış açısında olduğundan emin olunması" konusunda verimli görüşmeler yapıldığı belirtildi.

"Dört taraf da bugünkü görüşmelerin gidişatından memnun görünüyor"

Tarafların aynı zamanda hem siyasi düzeyde hem de teknik ekipler arasında görüşmelerin nasıl sürdürüleceğine ilişkin bir planı da ele aldığı ifade edildi. Yetkili, "Dört taraf da bugünkü görüşmelerin gidişatından memnun görünüyor. Arabulucular, tarafların sorunları aşmasına yardımcı oluyor. Bu ilk tur görüşmelerin gelecekte güven inşasına zemin hazırladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin üst düzey siyasi liderlik ayağının yarın sona ermesi ve teknik ekiplerin İsviçre'de kalarak görüşmeleri sürdürmesinin beklendiği kaydedildi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD-İran Görüşmeleri Umut Veriyor - Son Dakika

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