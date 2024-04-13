İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koymasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Gemiyi derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir gemiye el koyması batılı ülkelerin tepkisine neden oldu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, İran'a çağrıda bulunarak, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisini "derhal serbest bırakın" dedi. Watson, "Provokasyon olmaksızın sivil bir gemiye el konulması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık eylemidir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD, İran'ı İsrailli iş adamının gemisini serbest bırakması için çağırdı - Son Dakika
İran, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşılık olarak İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İsrail'in hava savunma sistemi saldırıya hazır durumda olduğunu açıkladı. İran'ın saldırıları sonucunda bir kız çocuğu yaralandı ve bir askeri tesiste küçük çaplı hasar meydana geldi. İsrail hava sahası kapatıldı. İran, saldırıya karşılık veren ülkelere karşı kararlı bir cevap vereceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde belediye binası önünde, Kütahyalı vatandaşların da katılımıyla, Kütahya Belediye Meclisi açılış programı düzenlendi. Programda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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