ABD: İran ile Savaşta Değiliz

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "İran ile savaşta değiliz, İran'ın nükleer programıyla savaş halindeyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Vance, ABD'nin İran'la savaşta olmadığını öne sürerek, "İran ile savaşta değiliz, İran'ın nükleer programıyla savaş halindeyiz" dedi.

Vance, "Bence onların programını gerçekten çok uzun bir süre geriye ittik. Bence İranlıların nükleer silah geliştirebilmeleri için çok uzun yıllar geçmesi gerekecek" dedi.

İran'ı nükleer programı konusunda iyi niyetle müzakere etmemekle suçlayan Vance, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının saldırı için bir katalizör görevi gördüğünü söyledi.

"Rejim değişikliği istemiyoruz"

İran'da rejim değişikliği istemediklerini belirten Vance, "Rejim değişikliği istemiyoruz. Bunu uzatmak istemiyoruz. Nükleer programı sona erdirmek ve ardından İranlılarla burada uzun vadeli bir çözüm hakkında konuşmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı konusundaki nihai kararını saldırılar gerçekleşmeden hemen önce verdiğini ifade eden Vance, ABD'nin "sahaya inmekle ilgilenmediğini" söyledi.

Birçok Demokrat siyasetçinin Trump'ın eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu ve yabancı ülkelere savaş ilan etme yetkisinin ABD Kongresi'nin onayı gerektiğine yönelik eleştirilerine cevap veren Vance, Trump'ın kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için harekete geçme konusunda açık bir yetkiye sahip olduğunu söyledi. - WASHINGTON