ABD-Iran Müzakereleri Devam Ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, " İran, ABD ile görüşmeyi sürdürüyor ve bizimle anlaşma yapmak istediğini ifade etmeye devam ediyor. Destansı Öfke Operasyonu'nun sona ermesinin ardından, artık diplomatik bir aşamaya geçtik. Ancak ne yazık ki İran o zamandan beri anlaşmayı ihlal etti. Başkan'a hala anlaşma yapmak istediklerini ifade ettiler. Onlarla görüşüyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki gelişmelere yönelik sorularını cevapladı. İran ile müzakerelerin çıkmazda mı olduğu yoksa tamamen sona mı erdiği yönünde bir soruya Leavitt, "İran, ABD ile görüşmeyi sürdürüyor ve bizimle anlaşma yapmak istediğini ifade etmeye devam ediyor. Zira, ABD ordusundan yıkıcı darbeler alıyorlar" cevabını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Amerikan halkının şunu anlaması önemli; son birkaç gündeki saldırıların nedeni, İran'ın bizimle imzaladığı mutabakat zaptını ihlal etmesidir. İmzaladıkları mutabakat zaptında özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları öngörülüyordu. Ne yazık ki kendileri açısından trajik olan bu kararı aldılar. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'da bu aktif terör eylemleri gerçekleşirken kenarda oturup İran'ın bunun sonuçlarına katlanmamasına izin verecek değildir. Şu anda tanık olduğumuz şey de budur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran ile müzakerelerden bıkmış olup olmadığı yönündeki bir soruya Leavitt, "Başkan her zaman diplomasiye açık ve isteklidir" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump'ın güç yoluyla barışı tercih eden bir siyaset benimsediğini ifade eden Leavitt, "Destansı Öfke Operasyonu'nun sona ermesinin ardından, artık diplomatik bir aşamaya geçtik. Ancak ne yazık ki İran o zamandan beri anlaşmayı ihlal etti. Başkana hala anlaşma yapmak istediklerini ifade ettiler. Onlarla görüşüyoruz" dedi.

Diğer yandan ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere ateş açılması durumunda İran'ın bunun sonuçlarıyla karşılaşmaması gibi bir durum olmasına izin vermeyeceğini söyleyen Leavitt, "Başkan bu süreç boyunca yalnızca İran'a değil, tüm dünyaya İran'ı her zaman, her yerde ve herhangi bir noktada vurabileceğimizi kanıtladı. Başkanın ve öncelikle Destansı Öfke Operasyonu'nun sonucunda İran'ın kendisini savunma kabiliyeti esasen tamamen ortadan kaldırıldı" dedi.

"Abluka yeniden uygulamaya konuldu"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki akışı kolaylaştırmak için ne yaptığı sorusuna Leavitt, "Boğaz'da yaşananları açıklayayım. Yalnızca İran limanlarına giren ve bu limanlardan ayrılan gemilere yönelik olarak, başkanın talimatıyla uygulanan bir gemi ablukası bulunduğunu biliyoruz. Bu abluka tam olarak yürürlüktedir. İran'ın ABD ile yaptığı anlaşmaya uymaması nedeniyle abluka yeniden uygulanmaya konuldu" cevabını verdi.

Leavitt, iki uçak gemisi, 20'den fazla savaş gemisi ve onlarca hava aracı ile 10 binden fazla personel ile yürütülen ablukanın ilk 24 saatinde kurallara uyan iki geminin rotasının değiştirildiğini, kurallara uymayan bir geminin ise etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ABD'nin çatışma sona erene kadar petrol fiyatlarının istikrarlı kalması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade eden Leavitt, "Sonuçta Amerikan halkının, bütün bunları en başta neden yaptığımızı akıllarında tutmaları gerektiğini düşünüyorum: Bir terör devleti olan İran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde edememesini sağlamak" dedi.

"İran'daki okul saldırısına ilişkin soruşturma devam ediyor"

Leavitt, İran ile savaşın başında İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir okula düzenlenen ve birçok kız çocuğunun hayatını kaybettiğin saldırıya ilişkin yeni bir incelemenin, yaşananların Amerikan ordusunun yaptığı trajik bir hataya işaret ettiği ve Trump'ın neden ısrarla saldırıyı ABD'nin yapmadığını söylediği yönünde bir soru aldı. Leavitt soruya cevabında, "Ben, Başkan adına konuştuğum için yalnızca onun söylediklerini aktarabilirim. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tüm kanıtlar ve ön raporlar bu durumun insan hatası olduğuna işaret ettiğini gösterirken Trump'ın neden "Bunu biz yapmadık" dediği şeklindeki sorusuya ise Leavitt, "Bence Başkan böyle düşünüyor çünkü ordumuzun her zaman iyi niyetle hareket ettiğini ve sivilleri veya çocukları kesinlikle hiçbir zaman hedef almadığını biliyor. Bu çatışmanın diğer tarafı olan İran ise uzun zamandır kendi ülkesindeki kadınları, çocukları ve masum insanları öldürmesiyle tanınıyor" dedi.

"Başkan, yabancı ülkelerin Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığı görüşüne katılıyor"

Leavitt ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in dün bir programda İsrail hakkında konuşurken, "İsrail'in sistemi içinde (İran ile) savaşın süresiz devam etmesini sağlamak amacıyla Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını bildiğimiz bazı kişiler var" şeklindeki görüşünün Trump tarafından paylaşılıp paylaşılmadığı yönünde bir soru aldı.

Leavitt bu soruya cevabında, "Evet, Başkan yabancı ülkelerin Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığı görüşüne kesinlikle katılıyor. Buna hiç kuşku yok. Bunun temel bir gerçek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Başkan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçirdiği zamandan da büyük keyif aldı"

Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde en önemli konulardan birinin Ukrayna'daki savaş olduğu ve Türkiye dahil bölgesel güçlerin bu sorunun çözümünde ne rol aldığı sorusuna Leavitt, "Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşüp bu konuda daha ayrıntılı bilgiyle size geri dönüş yaparım. Ancak size şunu söyleyebilirim: Başkanın Türkiye ziyaretinden büyük keyif aldığını biliyorum" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu, yalnızca NATO müttefiklerimizin ortak savunmamız için üzerlerine düşen adil payı ödemelerini sağlamasından dolayı ABD'nin takdir ettiği NATO zirvesine katılımıyla sınırlı değildi. Başkan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geçirdiği zamandan da büyük keyif aldı ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON