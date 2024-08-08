ABD, İsrail askerlerinin Filistinli mahkuma yönelik cinsel istismar iddialarını kınadı

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrailli askerlerin Filistinli bir tutukluya istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaptığı açıklamada, "Herhangi bir tutukluya yönelik cinsel istismar, tecavüz gibi eylemlere kesinlikle sıfır tolerans gösterilmelidir" dedi.

ABD, İsrail askerlerinin Filistinli bir mahkuma yönelik çirkin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, "Videoyu gördük ve tutuklulara yönelik cinsel istismar iddiaları dehşet verici. Bu iddialar, İsrail hükümeti ve IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) tarafından tam olarak soruşturulmalıdır" dedi.

İsrail hükümetine çağrı yapan Miller, "Herhangi bir tutukluya yönelik cinsel istismar, tecavüz gibi eylemler konusunda kesinlikle sıfır tolerans olmalıdır. Eğer cinsel saldırıya uğrayan ya da tecavüz edilen tutuklular varsa, İsrail hükümeti ve IDF, bu eylemleri tam olarak soruşturmalı ve sorumluların yasaların tüm gücüyle hesap vermesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

IDF'in olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olaya karıştığı iddia edilenlerin tutuklandığını açıklamasının uygun bir adım olacağını söyleyen Miller, "Bu soruşturmanın sonucuna dair konuşmayacağım, ancak soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekir. Eğer bu kişilerin ceza yasalarını veya IDF'nin davranış kurallarını ihlal ettikleri tespit edilirse, elbette, sorumlu tutulmaları gerekir" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise, Filistinli mahkumlara yönelik tecavüz, işkence ve kötü muamele iddialarını "derin endişe verici" olarak nitelendirerek, "Hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma sürecinin sağlanması hayati önem taşımaktadır" dedi.

İsrail medyası, İsrail askerinin Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli mahkuma cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş ve o anlara ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşmıştı. - WASHINGTON