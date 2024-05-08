ABD, İsrail'e silah sevkiyatını durdurabilir - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'e silah sevkiyatını durdurabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından daha fazla silah sevkiyatının durdurulabileceği sinyalini verdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise İsrail'in sivilleri korumadan Refah'a saldırı başlatmaması gerektiğini belirterek, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduklarını ve bu konuda nihai bir karar vermediklerini söyledi.

08.05.2024 21:57
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından daha fazla silah sevkiyatının durdurulabileceği sinyalini verdi.

ABD'nin İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklamalarda bulundu. Miller, ABD hükümetinin bir sevkiyatı durdurmasının ardından İsrail'e gönderilecek diğer silah sevkiyatlarını da gözden geçirdiğini söyledi. Miller, "Saldırılarda bugüne kadar çok fazla Filistinlinin öldüğünü görüyorsunuz. Bir süredir bu sonuçların kabul edilemez olduğu konusunda nettik. Bir sevkiyatı durdurduk. Diğer potansiyel silah sistemlerini gözden geçiriyoruz. Burada daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim" dedi.

"İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurduk"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "En başından bu yana İsrail'in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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