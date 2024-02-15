ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve beyaz fosfor kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve beyaz fosfor kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD, İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları ve beyaz fosfor kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivil can kayıplarına yol açan hava saldırıları ve Lübnan'da beyaz fosfor kullanımı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İsrail'in geçtiğimiz yıl Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ABD'den alınan bombaların kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sürecin sivillere zarar veren olayları değerlendirmek ve gelecekteki riskleri azaltmak için planlandığını belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise İsrail'i beyaz fosfor kullanmakla suçlamıştı.

15.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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ABD basınında yer alan habere göre Washington yönetimi, İsrail'in Gazze'de sivil can kayıplarına yol açan hava saldırıları ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin en yakın müttefiklerinden İsrail'in saldırılarını araştırdığını duyurdu. Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, bakanlığın İsrail'in Gazze'de onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına yönelik iddialar ile ilgili soruşturma başlattı. ABD, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İsrail'in geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 125 kişinin öldüğü hava saldırısı sırasında ABD'den alınan bombaların kullanılıp kullanmadığını araştıracak.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin İsrail'e bir tepki mekanizması olarak işlemediğini belirterek, "Süreç, sivillere zarar veren olayları düzenli olarak değerlendirmek ve bu tür olayların gelecekte meydana gelme riskini azaltmak için uygun politikalar geliştirmek üzere planlandı" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'i "fosfor bombası" kullanmakla suçlamıştı

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığı öne sürmüştü.

HRW'ye göre beyaz fosfor işaretleme, sinyal verme, görüşü azaltmak için ya da insanları ve nesnelere zarar vermek amacıyla yangın çıkarmak için silah olarak kullanılabiliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve beyaz fosfor kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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