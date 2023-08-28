ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti - Son Dakika

ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti

ABD Kongresi Biden\'ı görevden almak için harekete geçti
Son Güncelleme: 28.08.2023 11:30

ABD Kongresi'nde Başkan Biden'a karşı azil süreci tartışılıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden'a yönelik yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek azil sürecinin doğal bir adım olabileceğini belirtti. Ancak azil sürecinin sonucu belirsiz, Kongre üyelerinin görüşleri ayrılıyor.

ABD Kongresi, Başkan Joe Biden'ın azil sürecini başlatma konusunda adım atmaya hazırlanıyor ve bu bağlamda soruşturmanın olası bir başlangıç tarihi de belirtiliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, "Görevden alma süreci doğal bir ilerleme adımı olabilir" açıklamasını yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Fox News'e verdiği bir röportajda, Cumhuriyetçiler tarafından toplanan bilgilerin Başkan Joe Biden'ın görevden alınması konusunu gündeme getirme ihtimalini artırdığını belirtti. McCarthy, "Bu, tüm Biden ailesinin içine girdiği yolsuzluk kültürü gibi görünüyor" dedi ve ABD halkının cevapları hak ettiğini ekledi.

Daha önce de McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter'ın yolsuzluk iddialarına karıştığına dair yürütülen soruşturmanın, başkanın görevden alınmasını gerektirebileceğini vurgulamıştı.

Kulis bilgilerine göre ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil sürecinin Eylül ayında başlatılması gerektiğini savunuyor. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Green tarafından yapılan bir paylaşım da bu düşünceyi doğruluyor. Taylor Green, "Görevden alma soruşturmasını destekleyen kanıtlar o kadar fazla ki, Eylül ayında başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Ralph Norman da "Şimdi değilse ne zaman? Suçlamalar için yeterli kanıtlar elimizde bulunuyor" şeklinde açıklama yaptı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Enerji Bakanı Bayraktar'dan heyecanlandıran petrol açıklaması: Eylülde Van'da sondaj yapacağız
12:49 EGM, tehditler savuran kadın sürücüye ceza yazan polisin açığa alındığı iddiasını yalanladı
12:44 Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı
12:39 Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı
12:25 Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok
12:07 Meteoroloji'den 8 kent için sarı kodlu uyarı
11:56 Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı
11:45 Kuntz, Barış Atik'in maçını tribünden izledi! A Milli Takım yeni bir yıldız kazanıyor
11:36 Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu
11:31 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamuda tasarruf genelgesini 41 milyon liralik VIP Hediye Seti ihalesiyle deldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 13:15:28. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement