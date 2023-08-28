ABD Kongresi Biden\'ı görevden almak için harekete geçti

ABD Kongresi, Başkan Joe Biden'ın azil sürecini başlatma konusunda adım atmaya hazırlanıyor ve bu bağlamda soruşturmanın olası bir başlangıç tarihi de belirtiliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, "Görevden alma süreci doğal bir ilerleme adımı olabilir" açıklamasını yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Fox News'e verdiği bir röportajda, Cumhuriyetçiler tarafından toplanan bilgilerin Başkan Joe Biden'ın görevden alınması konusunu gündeme getirme ihtimalini artırdığını belirtti. McCarthy, "Bu, tüm Biden ailesinin içine girdiği yolsuzluk kültürü gibi görünüyor" dedi ve ABD halkının cevapları hak ettiğini ekledi.

Daha önce de McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter'ın yolsuzluk iddialarına karıştığına dair yürütülen soruşturmanın, başkanın görevden alınmasını gerektirebileceğini vurgulamıştı.

Kulis bilgilerine göre ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil sürecinin Eylül ayında başlatılması gerektiğini savunuyor. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Green tarafından yapılan bir paylaşım da bu düşünceyi doğruluyor. Taylor Green, "Görevden alma soruşturmasını destekleyen kanıtlar o kadar fazla ki, Eylül ayında başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Ralph Norman da "Şimdi değilse ne zaman? Suçlamalar için yeterli kanıtlar elimizde bulunuyor" şeklinde açıklama yaptı.