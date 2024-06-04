ABD, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Endişeyle İzliyor

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kore Yarımadası'nda artan gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek Kuzey Kore ile "ön koşulsuz" müzakere teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yükselen gerilim Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, ABD hükümetinden konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, başkent Washington'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Kore Yarımadası'nda artan gerilimi "büyük endişeyle" izlediklerini söyledi. Güney Kore ile anlaşmalara dayalı bir ittifaklarının olduğunu vurgulayan Kirby, "Bu ittifakı ciddiye alıyoruz. ABD olarak Koreli müttefiklerimizi desteklemek için en iyi şekilde konumlandığımızdan emin olmaya devam edeceğiz ve bunu askeri yetenek de dahil ulusal güç alanını kapsayacak şekilde yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kuzey Kore ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız"

Washington yönetiminin Pyongyang ile iletişime açık olduğunu yineleyen Kirby, "Kuzey Korelilerle önkoşulsuz olarak masaya oturma teklifimiz hala geçerli. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmek üzere Kuzey Kore ile ön koşulsuz olarak masaya oturmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade etmeye devam ediyoruz. Ancak bugüne kadar (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un rejimi bu teklifimizi kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin müzakere tekliflerini kabul etmemesini eleştiren Kirby, "Bunun yerine balistik füzelerini test etmeye devam ediyorlar. Denize füze atmaya devam ediyorlar. Ayrıca güneye yönelik provokatif ve gereksiz eylemlerde bulunmaya devam ediyorlar ki bu da bize Kore Yarımadası'nda güvenlik ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

"İğrenç ve çocukça"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp ve propaganda broşürleri taşıyan balonlar göndermesini eleştirerek, "Bunun oldukça iğrenç bir taktik olduğunu, sorumsuzca ve çocukça olduğunu ve artık bir son bulması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Miller, Kuzey Kore'yi söz konusu eyleminden dolayı "kınadığını" belirterek, "Komşularına balonla çöp gönderen her ülkeyi kınarım" ifadelerini kullandı.

Tansiyon yükselmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore, yılın başından bu yana çok sayıda silah denemesi gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz ay başarısız bir keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunan Pyongyang, son olarak çöp ve propaganda broşürleri taşıyan yüzlerce balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndererek tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. - WASHINGTON