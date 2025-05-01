ABD, Kuveyt'e 425 Milyon Dolarlık Patriot Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e 425 milyon dolarlık Patriot füze sistemi ekipmanı ve destek hizmetlerinin muhtemel satışına onay verdi.

ABD ile Kuveyt arasında Patriot hareketliliği yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'e 425 milyon dolarlık Patriot füze sistemi ekipmanı ve destek hizmetlerinin muhtemel satışına onay verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Körfez bölgesindeki stratejik askeri iş birliğinin devam ettiğini vurgulandı. Onayın ABD'nin Müttefik Askeri Satışlar (Foreign Military Sales - FMS) programı kapsamında verildiği belirtildi. Pentagon, bu satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini ve bölgedeki kilit bir ortağın güvenliğini artıracağını vurguladı.

Ekipman ve hizmetlerin ana yüklenicisi olarak, Patriot füze sisteminin üreticisi de olan RTX Corp (RTX.N) şirketi olarak belirlendi.

Karar, ABD Kongresi'ne sunulacak

Bakanlığın onayının ardından karar ABD Kongresi'ne sunulacak. Kongrenin anlaşmayı engelleme yetkisi bulunsa da, Dışişleri Bakanlığı onayı sonrası bu tür işlemler genellikle formalite olarak görülüyor.

Kuveyt, ülkede tutuklu ABD'lileri serbest bıraktı

ABD'nin rehinelerden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler, Kuveyt'in, ülkede tutulan 10 ABD vatandaşını daha serbest bıraktığını ve böylelikle son 2 ayda körfez ülkesinden serbest bırakılan ABD'lilerin sayısının 23'e ulaştığını bildirdi. Boehler, "Uçakla gittik, Kuveytlilerle oturduk ve bize 'Bakın, bu düzeyde kimse daha önce gelip ABD'lilerin serbest bırakılmasını istemedi' dediler. Kuveytliler son derece ilgili davrandılar ve ABD'nin onlar için büyük bir müttefik olduğunu düşünüyorlar" dedi.

"ABD'den bir şey talep edilmedi"

ABD Başkanı Donald Trump için ABD'lilerin evlerine dönmesinin bir öncelik olduğunu kaydeden Boehler, "Bunu, Kuveyt'in ABD'nin tarihsel olarak onların yanında durduğunu anlamasına ve başkan için bu tür konuların ne kadar önemli olduğunun farkında olmalarına bağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Boehler, serbest bırakmaların bir takas anlaşmasının parçası olarak yapılmadığını ve ABD'den karşılığında herhangi bir şeyin talep edilmediğini söyledi. - WASHINGTON