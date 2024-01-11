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ABD'li boksör Kevin Johnson'a Rusya vatandaşlığı verildi - Son Dakika
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ABD'li boksör Kevin Johnson'a Rusya vatandaşlığı verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek Rusya vatandaşı olmak istediğini söyleyen ABD'li boksör Kevin Johnson, Rusya vatandaşlığına kabul edildi. Johnson, Moskova'da düzenlenen bir törenle yeni kimlik ve pasaportunu teslim aldı.

ABD\'li boksör Kevin Johnson\'a Rusya vatandaşlığı verildi
11.01.2024 - 21:48,  Güncelleme: 21:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek Rusya vatandaşı olmak istediğini söyleyen ABD'li boksör Kevin Johnson'a Rusya vatandaşlığı verildi.

Geçtiğimiz sene nisan ayında Rus boksör Vyacheslav Datsik'i mağlup ettikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rusya vatandaşlığı isteyen 44 yaşındaki ABD'li boksör Kevin Johnson, resmen Rusya vatandaşı oldu. Putin'in 9 Ocak'ta imzaladığı kararname ile Rusya vatandaşı olmaya hak kazanan Johnson, başkent Moskova'daki Rusya İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir törenle yeni kimlik ve pasaportunu teslim aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, "Bugün Moskova'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Binası'ndaki meslektaşlarım resmi törenle Rusya Federasyonu vatandaşının pasaportunu, profesyonel boksör Kevin Johnson'a takdim etti" dedi.

Johnson, tören Putin tişörtüyle katıldı

Törene üzerinde Putin'in resminin bulunduğu bir tişörtle katılan Johnson yaptığı konuşmada, "Başkan Putin'e iltifat olarak adımı değiştirmeye karar verdim. Artık Vladimir Putin'in 'onuruna' Kevin Vladimirovich'im. Şaka değil, yüzde 100 Rus'um" ifadelerini kullandı.

Putin'e seslenmişti

Rus boksör Datsik'i mağlup ettikten sonra kendisine uzatılan mikrofondan Putin'e seslenen Johnson, "Sayın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya'nın evim olmasını istiyorum" demişti.

Johnson, daha önce Dünya Boks Konseyi (WBC) dünya şampiyonu olmuştu. Bugüne kadar 60 kez ringe çıkan Johnson, 36 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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