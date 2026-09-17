ABD’li Demokrat Temsilci: "İsrail’e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına izin vermeyeceğim" - Son Dakika
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ABD’li Demokrat Temsilci: "İsrail’e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına izin vermeyeceğim"

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve New York Temsilcisi Demokrat Gregory Meeks, Washington’ın İsrail’e yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki 40 bin bomba satışına ilişkin yeterli güvence sunmadığını belirterek satışa izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve New York Temsilcisi Demokrat Gregory Meeks, Washington'ın İsrail'e yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki 40 bin bomba satışına ilişkin yeterli güvence sunmadığını belirterek satışa izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve New York Temsilcisi Demokrat Gregory Meeks, Trump yönetiminin İsrail'e yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki 40 bin adet bomba satışı önerisine ilişkin açıklama yaptı. Meeks, öneriye itiraz ederek satışa izin vermeyeceğini açıkladı. Meeks, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu mühimmatın İsrail hükümeti tarafından ABD hukuku ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılacağına ilişkin yeterli güvence sunmadığını savundu. Meeks, "İsrail'in güvenliğine ve ciddi bölgesel tehditlere karşı kendisini savunabilme kapasitesine olan güçlü bağlılığımı sürdürüyorum. Ancak, Trump yönetiminin 2 bin libre ağırlığında (yaklaşık 900 kilogram) 40 bin bomba satışına yönelik önerisi, cephaneliğimizdeki en yıkıcı mühimmatlardan bazılarının Gazze ve Lübnan gibi yoğun nüfuslu bölgelerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin ciddi ve çözüme kavuşturulmamış endişelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li Temsilci, "Bu karar, İsrail'in savunma ihtiyaçlarına yönelik Kongre desteğinin azaldığına işaret etmiyor. Bu, Kongre'nin ABD tarafından sağlanan silahlara ilişkin sorumluluğunu göstermektedir" dedi.

ABD basını, İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satışının planladığını bildirmişti. Habere göre; satış konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, ilgili Kongre komitelerine gayriresmi olarak iletilen paketin 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içerdiğini söylemişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaWashingtonNew YorkPolitikaİsrailSon Dakika

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